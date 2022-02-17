Veja como proteger a estrutura do imóvel em dias de chuvas intensas

No período de fortes chuvas, muitos imóveis apresentam problemas em suas estruturas como manchas nas paredes, revestimentos caindo, mofo, entre outros, causando transtornos aos moradores do local. A falta de impermeabilização é um dos grandes fatores que contribuem para que esses problemas ocorram e para evitar a aceleração dos desgastes é preciso manter a manutenção do imóvel em dia.
Segundo o coordenador da Cipa Síndica, Bruno Gouveia, a infiltração é um dos casos mais complexos para se resolver em um condomínio. Isso porque a água acha caminhos que dificultam muito a identificação da origem do problema.
“Culturalmente, a obra de impermeabilização é adiada. A falta de conhecimento e o custo, muitas vezes elevado pelo tempo sem intervenção, aumentam a complexidade. Para que isso não ocorra, precisamos ser assertivos na intervenção, pontual ou geral, para sanar o problema”, explica o coordenador.
Atualmente existem várias normas, materiais e produtos que se devidamente utilizados e atendidos evitam problemas futuros nos imóveis.
Para o engenheiro civil Rodrigo Roveda Ruschel, assessor de engenharia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), os serviços de manutenção devem ser realizados antes dos períodos das chuvas e não é adequado que sejam executados enquanto ainda estiver chovendo.
“Para acabar de vez com o problema, a dica é se antecipar tomando uma atitude que não seja apenas imediata, mas que resolva definitivamente, protegendo o imóvel evitando transtornos que geram custos e demanda de tempo para realizar o trabalho”, ressalta.
Para proteger sua casa das fortes chuvas, o engenheiro civil, ambiental e segurança do trabalho, Giuliano Battisti, separou três dicas importantes para evitar problemas inesperados. Confira abaixo:
Manutenção e esquadrias
Com relação às calhas, verifique se está desobstruída, limpa e sem folhas e se está destinando a água para pontos de drenagem adequado. Já os telhados devem estar com sua estrutura bem consolidada e desobstruído, sem trincas e com suas telhas bem encaixadas.
Durante os períodos de chuvas, deve-se sempre observar pontos de acúmulo de agua em pisos e pontos de umidade em paredes e coberturas. Para manutenção dos pontos que existam já infiltrações e os que sejam mais complexos, estes devem ser corrigidos contratando-se empresas de engenharia com profissionais habilitados para realizarem a correção.
As paredes devem estar com a devida impermeabilização e nas esquadrias verifique se o fechamento e a vedação estão íntegras.
É importante destacar que esses cuidados podem ser tomados por moradores de diferentes tipos de imóveis. No entanto, em períodos de fortes chuvas, aqueles que estão em áreas de risco devem procurar ajuda da Defesa Civil.