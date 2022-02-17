Veja como proteger a estrutura do imóvel em dias de chuvas intensas

A infiltração é um dos casos mais complexos para se resolver em um condomínio, isso porque a água acha caminhos que dificultam muito a identificação da origem do problema. Crédito: Shutterstock

No período de fortes chuvas, muitos imóveis apresentam problemas em suas estruturas como manchas nas paredes, revestimentos caindo, mofo, entre outros, causando transtornos aos moradores do local. A falta de impermeabilização é um dos grandes fatores que contribuem para que esses problemas ocorram e para evitar a aceleração dos desgastes é preciso manter a manutenção do imóvel em dia.

Segundo o coordenador da Cipa Síndica, Bruno Gouveia, a infiltração é um dos casos mais complexos para se resolver em um condomínio. Isso porque a água acha caminhos que dificultam muito a identificação da origem do problema.

“Culturalmente, a obra de impermeabilização é adiada. A falta de conhecimento e o custo, muitas vezes elevado pelo tempo sem intervenção, aumentam a complexidade. Para que isso não ocorra, precisamos ser assertivos na intervenção, pontual ou geral, para sanar o problema”, explica o coordenador.

Atualmente existem várias normas, materiais e produtos que se devidamente utilizados e atendidos evitam problemas futuros nos imóveis.

Para o engenheiro civil Rodrigo Roveda Ruschel, assessor de engenharia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), os serviços de manutenção devem ser realizados antes dos períodos das chuvas e não é adequado que sejam executados enquanto ainda estiver chovendo.

“Para acabar de vez com o problema, a dica é se antecipar tomando uma atitude que não seja apenas imediata, mas que resolva definitivamente, protegendo o imóvel evitando transtornos que geram custos e demanda de tempo para realizar o trabalho”, ressalta.

Para proteger sua casa das fortes chuvas, o engenheiro civil, ambiental e segurança do trabalho, Giuliano Battisti, separou três dicas importantes para evitar problemas inesperados. Confira abaixo:

Manutenção e esquadrias Com relação às calhas, verifique se está desobstruída, limpa e sem folhas e se está destinando a água para pontos de drenagem adequado. Já os telhados devem estar com sua estrutura bem consolidada e desobstruído, sem trincas e com suas telhas bem encaixadas. Durante os períodos de chuvas, deve-se sempre observar pontos de acúmulo de agua em pisos e pontos de umidade em paredes e coberturas. Para manutenção dos pontos que existam já infiltrações e os que sejam mais complexos, estes devem ser corrigidos contratando-se empresas de engenharia com profissionais habilitados para realizarem a correção. As paredes devem estar com a devida impermeabilização e nas esquadrias verifique se o fechamento e a vedação estão íntegras.