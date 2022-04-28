Como fica o tempo nos últimos dias de abril e no feriado no ES

Tempo parcialmente encoberto em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na sexta-feira (29), o tempo fica estável e não há expectativa de chuva. A Região Sul e a Grande Vitória, inclusive, terão pouca formação de nuvens. O destaque fica para as áreas menos elevadas das regiões Sul e Noroeste, onde as máximas podem atingir os 36ºC e 37ºC, respectivamente.

No sábado (30), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca no Litoral Norte capixaba que, ao longo do dia, pode avançar em áreas da Região Norte. Nas demais áreas não chove.

O domingo de feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, pode ter chuva fraca entre a madrugada e a manhã no Litoral Norte capixaba, devido à umidade trazida por ventos costeiros. No restante do Estado, não há previsão de chuva.