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Previsão

Como fica o tempo nos últimos dias de abril e no feriado no ES

Segundo o Incaper, o sol predomina em todo o Espírito Santo, apesar da possibilidade de chuva fraca em algumas localidades do litoral e da Região Norte
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 abr 2022 às 08:51

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 08:51

Clima
Tempo parcialmente encoberto em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O mês de abril deve terminar com os termômetros nas alturas em todo o Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), pode ter chuva fraca em algumas localidades, mas o sol predomina. Confira a previsão completa abaixo.
Na sexta-feira (29), o tempo fica estável e não há expectativa de chuva. A Região Sul e a Grande Vitória, inclusive, terão pouca formação de nuvens. O destaque fica para as áreas menos elevadas das regiões Sul e Noroeste, onde as máximas podem atingir os 36ºC e 37ºC, respectivamente.
No sábado (30), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca no Litoral Norte capixaba que, ao longo do dia, pode avançar em áreas da Região Norte. Nas demais áreas não chove.
O domingo de feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, pode ter chuva fraca entre a madrugada e a manhã no Litoral Norte capixaba, devido à umidade trazida por ventos costeiros. No restante do Estado, não há previsão de chuva.
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