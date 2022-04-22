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Previsão

Como fica o tempo no ES no feriadão de Nossa Senhora da Penha

Previsão do Incaper mostra que o fim de semana será de sol, mas na segunda-feira (25) pode haver chuva rápida e fraca em alguns momentos do dia
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 abr 2022 às 16:21

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 16:21

Jovens aproveitam calor em Vitória para banho no mar
Jovens aproveitam calor em Vitória para banho no mar Crédito: Ricardo Medeiros
Para os capixabas que querem aproveitar o feriadão, incluindo os fiéis que vão participar das celebrações da Festa da Penha 2022, o tempo segue estável no fim de semana. Para a segunda-feira (25), no entanto, há previsão de chuva fraca, em alguns momentos do dia da padroeira do Espírito Santo.
De acordo com previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado (23) será de tempo firme em todo o Estado. O sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva.
No domingo (24), o tempo segue estável, com sol entre poucas nuvens e sem possibilidade de chover.
Já na segunda-feira (25), dia de Nossa Senhora da Penha, pode haver chuva rápida e fraca em alguns momentos na Grande Vitória, Nordeste e Extremo-Norte capixaba. Nas demais regiões, o tempo permanece nublado, mas sem previsão de chuva.

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