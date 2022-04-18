Vitória teve recorde de frio do ano no fim de semana

Vitória registrou a temperatura mais baixa de 2022 no último sábado (16) Crédito: Fernando Madeira

A temperatura registrada no sábado supera a menor mínima, de 20,3 °C, registrada no dia 9 de janeiro. Segundo o Inmet, as temperaturas devem continuar caindo à medida que o inverno se aproxima.

PREVISÃO DO TEMPO

Mal chegou ao Espírito Santo e já foi embora a frente fria que deixou as temperaturas um pouco mais amenas no Estado. Para os próximos dias, a previsão é que o calorão volte a predominar em todo o território capixaba.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , esta terça-feira (19) será com sol entre nuvens em todo o Espírito Santo. Chove no começo do dia, na divisa sul do Estado, com abertura de nuvens nos demais períodos do dia. Na região Serrana e Grande Vitória, chuva leve e rápida a noite. No Litoral Nordeste, chove rápido, em alguns momentos.