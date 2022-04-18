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Baixa temperatura

Vitória teve recorde de frio do ano no fim de semana

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da Capital atingiram 17,6°, a menor temperatura de 2022 no município até o momento
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 abr 2022 às 18:26

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 18:26

Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Vitória registrou a temperatura mais baixa de 2022 no último sábado (16) Crédito: Fernando Madeira
A previsão de temperaturas amenas para o feriado se concretizou e Vitória registrou a temperatura mais baixa de 2022 entre a madrugada e o início da manhã do último sábado (16). O Instituto Climatempo já havia previsto que a chegada da frente fria derrubaria os termômetros no Estado, provocando recorde de frio na Capital.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros em Vitória atingiram os 17,6º, a menor temperatura mínima do ano.
A temperatura registrada no sábado supera a menor mínima, de 20,3 °C, registrada no dia 9 de janeiro. Segundo o Inmet, as temperaturas devem continuar caindo à medida que o inverno se aproxima.

PREVISÃO DO TEMPO

Mal chegou ao Espírito Santo e já foi embora a frente fria que deixou as temperaturas um pouco mais amenas no Estado. Para os próximos dias, a previsão é que o calorão volte a predominar em todo o território capixaba.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta terça-feira (19) será com sol entre nuvens em todo o Espírito Santo. Chove no começo do dia, na divisa sul do Estado, com abertura de nuvens nos demais períodos do dia. Na região Serrana e Grande Vitória, chuva leve e rápida a noite. No Litoral Nordeste, chove rápido, em alguns momentos.
A quarta-feira (20) também será com tempo firme, com previsão de sol entre poucas nuvens em todo o Estado. Não há previsão de chuva e as temperaturas ficam mais elevadas em todas as regiões.

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