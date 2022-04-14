De alagamentos a relâmpagos, tempo vira em cidades do ES

Segundo a Prefeitura de Linhares, no município choveu forte durante a tarde desta quinta-feira e é normal, em casos assim, que o volume de água, em pouco tempo, provoque alagamentos, mas a água escoou rapidamente. No entanto, o município informou que, como a previsão é de chuva para o feriado, as equipes da administração municipal seguem de plantão e podem ser acionadas.