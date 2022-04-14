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De alagamentos a relâmpagos, tempo vira em cidades do ES

Após dias de calor,  a chuva chegou e deixou ruas alagadas em Linhares, nos bairros Conceição e Três Barras. Já em Barra de São Francisco, leitores registraram relâmpagos no início da noite desta quinta (14)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 abr 2022 às 20:13

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 20:13

O alerta de chuva para o Estado emitido nesta quinta-feira (14), válido até a manhã desta sexta(15), causando transtornos nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. Em Linhares, choveu durante a tarde e os bairros Conceição e Três Barras registraram alagamentos. Já em Barra de São Francisco, leitores enviaram para A Gazeta registros de relâmpagos no início da noite.
Além da previsão de chuva e vento forte, o alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 77 dos 78 municípios capixabas prevê o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Chuva: alagamentos e relâmpagos foram registrados em cidades do ES

Segundo a Prefeitura de Linhares, no município choveu forte durante a tarde desta quinta-feira e é normal, em casos assim, que o volume de água, em pouco tempo, provoque alagamentos, mas a água escoou rapidamente. No entanto, o município informou que, como a previsão é de chuva para o feriado, as equipes da administração municipal seguem de plantão e podem ser acionadas.

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