Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agora vai?

ES recebe alerta para chuva intensa e ventos de 100 km/h

Uma frente fria deve chegar ao Estado nesta quinta (14); o aviso laranja cobre 77 dos 78 municípios, que devem ter chuva intensa e ventos de até 100 km/h
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 abr 2022 às 11:32

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:32

Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria - Vitória/ES
ES recebeu alerta de perigo para chuva intensa e ventos de 100 km/h Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo recebeu um alerta laranja, de perigo, para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h entre esta quinta-feira (14) e as 10h de sexta-feira (15), primeiro dia do feriadão de Páscoa. Conforme evidenciado pelo Climatempo, uma frente fria está prevista para chegar ao Estado e diminuir as temperaturas em todas as regiões.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 77 das 78 cidades capixabas, chove entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos, considerados intensos, ficam na casa de 60 a 100 km/h. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Municípios em laranja:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guaçuí
  28. Guarapari
  29. Ibatiba
  30. Ibiraçu
  31. Ibitirama
  32. Iconha
  33. Irupi
  34. Itaguaçu
  35. Itapemirim
  36. Itarana
  37. Iúna
  38. Jaguaré
  39. Jerônimo Monteiro
  40. João Neiva
  41. Laranja da Terra
  42. Linhares
  43. Mantenópolis
  44. Marataízes
  45. Marechal Floriano
  46. Marilândia
  47. Mimoso do Sul
  48. Montanha
  49. Mucurici
  50. Muniz Freire
  51. Muqui
  52. Nova Venécia
  53. Pancas
  54. Pedro Canário
  55. Pinheiros
  56. Piúma
  57. Ponto Belo
  58. Presidente Kennedy
  59. Rio Bananal
  60. Rio Novo do Sul
  61. Santa Leopoldina
  62. Santa Maria de Jetibá
  63. Santa Teresa
  64. São Domingos do Norte
  65. São Gabriel da Palha
  66. São José do Calçado
  67. São Mateus
  68. São Roque do Canaã
  69. Serra
  70. Sooretama
  71. Vargem Alta
  72. Venda Nova do Imigrante
  73. Viana
  74. Vila Pavão
  75. Vila Valério
  76. Vila Velha
  77. Vitória

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

FRENTE FRIA E RECORDE DE FRIO EM VITÓRIA

Segundo o Climatempo, uma frente fria chega ao Estado nesta quinta-feira (14) e deve diminuir as temperaturas no feriado e no fim de semana.
A massa de ar frio de origem polar, vinda com frente fria, vai se espalhar sobre o Centro-Sul do Brasil nos próximos dias e várias capitais — incluindo Vitória — poderão registrar novos recordes de frio para o ano de 2022. Os recordes devem ser de menor temperatura mínima e menor temperatura máxima, ou madrugada e tarde mais fria.
A capital dos capixabas pode bater o recorde de mínima e de menor máxima no sábado (16). De acordo com o Climatempo, até o momento, a menor mínima (20,3°C) foi no dia 22 de março, enquanto a menor máxima (26,2) foi no dia 9 de janeiro em Vitória.

FERIADÃO

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a Sexta-Feira da Paixão (15), feriado, será de mudança nas condições do tempo em todo o Espírito Sando. A passagem da frente fria pelo litoral capixaba irá deixar o tempo instável.
O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. As temperaturas diminuem em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.
O sábado (16) segue com tempo instável. O sol aparece entre algumas nuvens e chove fraco, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. A temperatura diminui em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Nordeste. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.
Por fim, o domingo de Páscoa (17), que também é feriado, será de sol entre algumas nuvens e chuva fraca, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não chove. As temperaturas aumentam gradativamente em todas as regiões.

Veja Também

Sol, chuva e queda de temperatura até o fim da semana no ES

Com alerta do Inmet, semana pode começar com chuva e vento no ES

Cidades do ES recebem alerta de chuva forte; veja lista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados