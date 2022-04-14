ES recebe alerta para chuva intensa e ventos de 100 km/h

ES recebeu alerta de perigo para chuva intensa e ventos de 100 km/h Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 77 das 78 cidades capixabas, chove entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos, considerados intensos, ficam na casa de 60 a 100 km/h. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Municípios em laranja:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Montanha Mucurici Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Piúma Ponto Belo Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

Orientações do Inmet - Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

FRENTE FRIA E RECORDE DE FRIO EM VITÓRIA

Segundo o Climatempo , uma frente fria chega ao Estado nesta quinta-feira (14) e deve diminuir as temperaturas no feriado e no fim de semana.

A massa de ar frio de origem polar, vinda com frente fria, vai se espalhar sobre o Centro-Sul do Brasil nos próximos dias e várias capitais — incluindo Vitória — poderão registrar novos recordes de frio para o ano de 2022. Os recordes devem ser de menor temperatura mínima e menor temperatura máxima, ou madrugada e tarde mais fria.

A capital dos capixabas pode bater o recorde de mínima e de menor máxima no sábado (16). De acordo com o Climatempo, até o momento, a menor mínima (20,3°C) foi no dia 22 de março, enquanto a menor máxima (26,2) foi no dia 9 de janeiro em Vitória.

FERIADÃO

Sexta-Feira da Paixão (15), feriado, será de mudança nas condições do tempo em todo o Espírito Sando. A passagem da frente fria pelo litoral capixaba irá deixar o tempo instável. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , aferiado, será de mudança nas condições do tempo em todo o Espírito Sando. A passagem da frente fria pelo litoral capixaba irá deixar o tempo instável.

O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. As temperaturas diminuem em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.

O sábado (16) segue com tempo instável. O sol aparece entre algumas nuvens e chove fraco, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. A temperatura diminui em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Nordeste. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.