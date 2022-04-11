Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feriado chegando

Sol, chuva e queda de temperatura até o fim da semana no ES

Semana começa com tempo instável, segundo o Incaper; as temperaturas devem cair no Estado no feriado de sexta, conforme mostra o portal Climatempo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 abr 2022 às 10:18

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 10:18

De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória
ES tem previsão de sol e chuvas rápidas até quarta-feira (13) Crédito: Fernando Madeira
A semana no Espírito Santo começa com tempo instável e previsão de chuvas rápidas, pelo menos, até a próxima quarta-feira (13), conforme mostra a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Já o portal Climatempo, evidencia que as temperaturas devem cair até o fim da semana, no feriado de sexta-feira (15). 
A segunda-feira (11) será de tempo instável com previsão de chuva, em alguns momentos do dia, em todas as regiões, sendo mais frequentes nas áreas próximas ao litoral.
Pode chover rápido no fim da madrugada de terça-feira (12) no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. A partir da tarde, surgem áreas de instabilidade que, associadas à combinação do calor e da umidade, provocam pancadas de chuva em trechos das regiões Sul e Serrana. Nas demais áreas do Estado, não há expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral.
No fim da madrugada de quarta-feira (13), chove rápido entre a Grande Vitória e o Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. No restante do Estado, o tempo continua sem expectativa de chuva e com poucas nuvens. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral.

CALOR DIMINUI NO ESTADO ATÉ O FIM DA SEMANA

Segundo o portal Climatempo, na quinta-feira (14), o ar frio de origem polar se espalha rapidamente sobre o Sul do Brasil e também será sentido em Mato Grosso do Sul e na Região Sudeste, em São Paulo, no Sul de Minas e Rio De Janeiro.
Quase toda a Região Sul já terá um dia frio, mas com sol. Mas nessas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o ar frio se mistura com a chuva. 
No feriado da sexta-feira (15), o frio aumenta em toda a Região Sul do Brasil e chega ao Espírito Santo. Deve esfriar mais em Mato Grosso do Sul, São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro- sul de Minas Gerais. A temperatura cai também no solo capixaba e o calor diminui nas outras regiões mineiras, no Oeste, Sul de Mato Grosso, Rondônia e no Acre.

Veja Também

Com alerta do Inmet, semana pode começar com chuva e vento no ES

Reajustes a servidores no ES farão despesa crescer R$ 560 milhões em 2022

Após agressão, Rafael Soriano é suspenso por 30 dias pelo TJD-ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Climatempo Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados