Sol, chuva e queda de temperatura até o fim da semana no ES

ES tem previsão de sol e chuvas rápidas até quarta-feira (13) Crédito: Fernando Madeira

A segunda-feira (11) será de tempo instável com previsão de chuva, em alguns momentos do dia, em todas as regiões, sendo mais frequentes nas áreas próximas ao litoral.

Pode chover rápido no fim da madrugada de terça-feira (12) no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. A partir da tarde, surgem áreas de instabilidade que, associadas à combinação do calor e da umidade, provocam pancadas de chuva em trechos das regiões Sul e Serrana. Nas demais áreas do Estado, não há expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral.

No fim da madrugada de quarta-feira (13), chove rápido entre a Grande Vitória e o Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. No restante do Estado, o tempo continua sem expectativa de chuva e com poucas nuvens. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral.

CALOR DIMINUI NO ESTADO ATÉ O FIM DA SEMANA

quinta-feira (14), o ar frio de origem polar se espalha rapidamente sobre o Sul do Brasil e também será sentido em Mato Grosso do Sul e na Região Sudeste, em São Paulo, no Sul de Minas e Rio De Janeiro. Segundo o portal Climatempo , na, o ar frio de origem polar se espalha rapidamente sobre o Sul do Brasil e também será sentido em Mato Grosso do Sul e na Região Sudeste, em São Paulo, no Sul de Minas e Rio De Janeiro.

Quase toda a Região Sul já terá um dia frio, mas com sol. Mas nessas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o ar frio se mistura com a chuva.