Sol, chuva e queda de temperatura até o fim da semana no ES

A semana no Espírito Santo começa com tempo instável e previsão de chuvas rápidas, pelo menos, até a próxima quarta-feira (13), conforme mostra a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Já o portal Climatempo, evidencia que as temperaturas devem cair até o fim da semana, no feriado de sexta-feira (15).
A segunda-feira (11) será de tempo instável com previsão de chuva, em alguns momentos do dia, em todas as regiões, sendo mais frequentes nas áreas próximas ao litoral.
Pode chover rápido no fim da madrugada de terça-feira (12) no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. A partir da tarde, surgem áreas de instabilidade que, associadas à combinação do calor e da umidade, provocam pancadas de chuva em trechos das regiões Sul e Serrana. Nas demais áreas do Estado, não há expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral.
No fim da madrugada de quarta-feira (13), chove rápido entre a Grande Vitória e o Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. No restante do Estado, o tempo continua sem expectativa de chuva e com poucas nuvens. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral.
CALOR DIMINUI NO ESTADO ATÉ O FIM DA SEMANA
Segundo o portal Climatempo, na quinta-feira (14), o ar frio de origem polar se espalha rapidamente sobre o Sul do Brasil e também será sentido em Mato Grosso do Sul e na Região Sudeste, em São Paulo, no Sul de Minas e Rio De Janeiro.
Quase toda a Região Sul já terá um dia frio, mas com sol. Mas nessas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o ar frio se mistura com a chuva.
No feriado da sexta-feira (15), o frio aumenta em toda a Região Sul do Brasil e chega ao Espírito Santo. Deve esfriar mais em Mato Grosso do Sul, São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro- sul de Minas Gerais. A temperatura cai também no solo capixaba e o calor diminui nas outras regiões mineiras, no Oeste, Sul de Mato Grosso, Rondônia e no Acre.