Com alerta do Inmet, semana pode começar com chuva e vento no ES

São 33 cidades do Espírito Santo em um alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia neste domingo (10). Segundo informado pela publicação, pode chover até 50 mm/dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h, em cidades do Norte capixaba. O aviso á válido até as 10h de segunda-feira (11).
De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. E orienta:
Instruções:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)
VEJA A LISTA DE CIDADES:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
INCAPER TEM PREVISÃO DE CHUVA PARA TODO O ESPÍRITO SANTO
A semana deve começar com chuva em todas as partes do Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Veja a previsão dia a dia:
- Segunda-feira (11): Tempo instável no Espírito Santo. Previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo mais frequente nas áreas próximas ao litoral.
- Terça-feira (12): Chuva rápida no fim da madrugada no litoral norte e tendência de tempo aberto nos demais horários. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas a combinação do calor e da umidade provocam pancadas de chuvas em trechos das regiões Sul e Serrana. Poucas nuvens nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva.
- Quarta-feira (13): Chuva rápida no fim da madrugada entre a Grande Vitória e o litoral norte e tendância de tempo aberto nos demais horários. Poucas nuvens nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral.