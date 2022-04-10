Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo instável

Com alerta do Inmet, semana pode começar com chuva e vento no ES

De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos e de descargas elétricas nas 33 cidades citadas pelo alerta
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 abr 2022 às 20:46

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 20:46

Alerta de chuvas intensas para o Norte do Espírito Santo
Alerta de chuvas intensas para o Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução Inmet
São 33 cidades do Espírito Santo em um alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia neste domingo (10). Segundo informado pela publicação, pode chover até 50 mm/dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h, em cidades do Norte capixaba. O aviso á válido até as 10h de segunda-feira (11).
De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. E orienta:
Instruções:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

VEJA A LISTA DE CIDADES:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Colatina
  9. Conceição da Barra
  10. Ecoporanga
  11. Governador Lindenberg
  12. Ibiraçu
  13. Itaguaçu
  14. Jaguaré
  15. João Neiva
  16. Linhares
  17. Mantenópolis
  18. Marilândia
  19. Montanha
  20. Mucurici
  21. Nova Venécia
  22. Pancas
  23. Pedro Canário
  24. Pinheiros
  25. Ponto Belo
  26. Rio Bananal
  27. São Domingos do Norte
  28. São Gabriel da Palha
  29. São Mateus
  30. São Roque do Canaã
  31. Sooretama
  32. Vila Pavão
  33. Vila Valério

INCAPER TEM PREVISÃO DE CHUVA PARA TODO O ESPÍRITO SANTO

A semana deve começar com chuva em todas as partes do Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Veja a previsão dia a dia:
  • Segunda-feira (11): Tempo instável no Espírito Santo. Previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo mais frequente nas áreas próximas ao litoral.
  • Terça-feira (12): Chuva rápida no fim da madrugada no litoral norte e tendência de tempo aberto nos demais horários. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas a combinação do calor e da umidade provocam pancadas de chuvas em trechos das regiões Sul e Serrana. Poucas nuvens nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva. 
  • Quarta-feira (13): Chuva rápida no fim da madrugada entre a Grande Vitória e o litoral norte e tendância de tempo aberto nos demais horários. Poucas nuvens nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral.

Veja Também

Muito sol ou muita chuva? O que esperar do outono em 2022 no ES

Efeito cíclico do mar pode ser causa de erosão em praia de Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Clima espírito santo Incaper Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados