Muito sol ou muita chuva? O que esperar do outono em 2022 no ES

Outono deve trazer menos chuva e temperaturas mais baixas Crédito: Fernando Madeira

Tom Jobim e Elis Regina cantaram as "águas de março fechando o verão" e a música segue atual e fiel às análises meteorológicas, que classificam o outono – que começa no próximo dia 20 – como uma estação de transição, com queda na temperatura, menor volume de chuva e maior possibilidade de frentes frias com impacto ao Espírito Santo

O outono, caracterizado pela queda de folhas de árvores, funciona como uma mudança gradativa entre o verão – tempo de muita chuva e altas temperaturas – e o inverno, estação com menor volume de chuva e de baixas temperaturas.

O meteorologista Ivaniel Fôro Maia afirma que dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) apontam que, em 2022, o outono terá volume de chuvas dentro do esperado, sem anormalidade, com tendência de queda nas precipitações durante o período da estação.

De março a junho, durante o outono, é normal que as características do verão percam força e o tempo fique mais parecido com o inverno. O Espírito Santo deve ter chuvas frequentes ainda no primeiro mês do outono, até o fim de abril. A temperatura sofrerá queda quando o inverno se aproximar e as frentes frias devem ser mais influentes com a chegada da estação mais fria do ano.

TEMPERATURAS DEVEM CAIR ATÉ JUNHO NO ES

O meteorologista Ivaniel Fôro Maia explica que o fim do outono deve ser mais frio do que o início da estação, que está mais próximo do verão.

"Se o outono tiver as características normais, o fim da estação, em junho, traz mais frio. Durante o outono, há uma inclinação na terra, o que muda a forma como o sol incide no hemisfério sul, onde está o Brasil. Deve começar a esfriar gradativamente no Espírito Santo" Ivaniel Fôro Maia - Meteorologista do Incaper

Em números, o que pode significar a chegada do outono, segundo o Incaper:

O início do outono costuma ter temperaturas máximas variando entre 30ºC e 35ºC no Espírito Santo



no Espírito Santo O fim da estação, mais próximo do inverno, costuma ter máximas até 30ºC



CHUVAS SERÃO MENOS FREQUENTES A PARTIR DE ABRIL NO ES

O especialista aponta que, além das temperaturas, as chuvas também são afetadas pela chegada do outono. É comum que os registros sejam menores com a aproximação do inverno.

"A tendência natural é de que haja queda no volume de chuvas ao longo do verão até o início do inverno. No outono, que é uma estação de transição, há características do verão. As chuvas devem continuar sendo frequentes até o fim de abril, com pancadas principalmente no horário da tarde. Mas não há expectativa de chuvas volumosas" Ivaniel Fôro Maia - Meteorologista do Incaper

Em números, o que pode significar a chegada do outono, segundo o Incaper:

Acumulado de chuvas no verão (em toda a estação) nas regiões menos chuvosas: 450 mm



Acumulado de chuvas no verão nas regiões mais chuvosa: 600 mm

Acumulado de chuvas no outono (em toda a estação) nas regiões menos chuvosas: 250 mm



Acumulado de chuvas no outono nas regiões mais chuvosas: 350 mm a 400 mm



As regiões consideradas menos chuvosas pelo Incaper ficam no Norte e Noroeste do Espírito Santo, como as cidades Baixo Guandu, Linhares, Sooretama, Jaguaré e São Mateus.

As regiões Serrana e do Caparaó capixaba são consideradas as mais chuvosas pelo Incaper.

CHEGADA DE FRENTES FRIAS AO ES

Assim como a queda nas temperaturas, é natural que as frentes frias ocorram com mais frequência entre o outono e o inverno no Espírito Santo.

"As frentes frias são mais comuns a partir do fim do outono. Temos o ano todo, mas na Região Sudeste elas não chegam com tanta força fora desse período. É no outono e no inverno que sentimos com maior influência o efeito das frentes frias" Ivaniel Fôro Maia - Meteorologista do Incaper

O meteorologista explica ainda que a frente fria é favorecida pela forma como a terra, sobretudo o hemisfério sul, é atingida pela radiação do sol. No verão, com dias mais longos e mais chuva, a dinâmica da atmosfera não permite que a frente fria provoque quedas substantivas na temperatura. Por outro lado, no outono há melhores condições para que uma frente fria chegue e altere o clima no local.