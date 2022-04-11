Após agressão, Rafael Soriano é suspenso por 30 dias pelo TJD-ES

Na solicitação, a procuradoria anexou as imagens da transmissão da partida, realizada pela TV Educativa, que mostra Soriano dando uma cabeçada na auxiliar, durante uma confusão. Marcielly revelou aos policiais militares que faziam a segurança do jogo, que realmente houve a agressão.

De posse do vídeo, o presidente do TJD-ES, Eduardo Xibles Salles Ramos, decidiu acatar o pedido da procuradoria, baseado no Art. 35 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que diz:

Poderá haver suspensão preventiva quando a gravidade do ato ou fato infracional a justifique, ou em hipóteses de excepcional e fundamentada necessidade, desde que requerida pela Procuradoria, mediante despacho fundamentado do Presidente do Tribunal (STJD ou TJD), ou quando expressamente determinado por lei ou por este Código. § 1º O prazo da suspensão preventiva, limitado a trinta dias, deverá ser compensado no caso de punição.