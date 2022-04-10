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Eliminado e demitido

Desportiva Ferroviária demite técnico após agressão a árbitra assistente

Em nota divulgada nas redes sociais, a Desportiva repudiou a violência, se solidarizou com a vítima e informou que o treinador foi "desligado" do clube
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 abr 2022 às 20:16

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 20:16

Técnico da Desportiva deu cabeçada em assistente durante intervalo do jogo
Técnico da Desportiva deu cabeçada em assistente durante intervalo do jogo Crédito: Reprodução | Tv Educativa
O técnico Rafael Soriano, que agrediu a árbitra assistente durante um jogo do Capixabão, foi demitido do comando da Desportiva Ferroviária. Em nota divulgada nas redes sociais no início da noite deste domingo (10), a Desportiva repudiou a violência, se solidarizou com a vítima e informou que o treinador foi "desligado" do clube.
A equipe Grená perdeu para o Nova Venécia por 3 a 1 e foi eliminada da competição. Mas o que marcou os últimos minutos do técnico à frente do time foi a agressão contra Marcielly Netto durante o intervalo de jogo. 
Veja a cena da agressão (as imagens são da TVE):
Após o árbitro do jogo apitar o fim do primeiro tempo, Soriano (vestindo calça jeans e blusa branca) correu na direção do gramado para reclamar. Durante a discussão, ele partiu pra cima de Marcielly com o dedo indicador na altura do rosto dela. Quando se aproximou, fez o movimento de uma cabeçada.
Marcielly levou a mão ao rosto, enquanto Rafael Soriano foi expulso do gramado e contido por outro assistente, desta vez um homem.
Na saída de campo, ele ainda ameaçou a assistente, dizendo que Marcielly Netto, agredida, estaria se "aproveitando de uma situação porque é mulher".
"Se você disser que eu te agredi, a gente vai para a delegacia. A gente vai fazer corpo de delito. Se não, eu vou te processar, vou te processar. Ela está dizendo que eu agredi. Mentira. Está se usando porque é mulher. Está querendo aproveitar de uma situação porque é mulher. Gonzalo (Latorre) foi encurralado, ela empurrou os jogadores e agora ela quer dizer que foi agredida. Mentira"
Rafael Soriano - Ex-técnico ca Desportiva Ferroviária 

NOTA OFICIAL DESPORTIVA

No final deste domingo (10), a Desportiva Ferroviária fez uma publicação em suas redes sociais informando sobre o desligamento do técnico:
"A Desportiva Ferroviária vem a público informar que repudia toda e qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral ou emocional, principalmente contra mulheres, e nos solidarizamos com a assistente de arbitragem Marcielly Netto, nos colocando à disposição para aquilo que for necessário. Informamos também que , diante do ocorrido, o treinador Rafael Soriano foi desligado do clube."

GOVERNADOR CONDENA AGRESSÃO

Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande também condenou a agressão praticada contra a árbitra assistente.

FEDERAÇÃO DIZ QUE ACOMPANHARÁ O CASO DE PERTO

A Federação de Futebol do Espírito Santo divulgou nota de repúdio afirmando que combate e repudia qualquer ato de violência. Disse ainda que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente e que o caso será acompanhado de perto pela entidade. Veja nota completa:
"Sobre o ocorrido no intervalo da partida entre Nova Venécia FC e Desportiva Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Capixaba, neste domingo (10), a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) afirma que combate e repudia qualquer ato de violência, este praticado pelo treinador da Desportiva Ferroviária, e que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente Marcielly Netto. Assim que a FES receber a súmula da referida partida, a mesma será encaminhada para o TJD-ES. O caso será acompanhado de perto pela entidade, que acredita que as medidas legais serão tomadas pelos órgãos competentes."

"INACEITÁVEL E REPUGNANTE", DIZ OAB-ES SOBRE O CASO

Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) emitiu nota, na noite desta segunda-feira (11), repudiando a agressão sofrida por Marcielly Netto. A entidade de classe disse ter sido “inadmissível, inaceitável e repugnante” a conduta do treinador do time capixaba Associação Desportiva Ferroviária no domingo. Na nota, assinada pelo presidente em exercício da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e pela vice-presidente Anabela Galvão, entre outros membros de comissões, a entidade afirma que o ato de agressão foi covarde e vil.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que a vítima esteve em uma Delegacia de Polícia nesta segunda-feira e representou criminalmente contra o ex-técnico. A vítima esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde realizou o exame de corpo de delito. Como o fato aconteceu no município de Nova Venécia, o caso segue sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo), de Nova Venécia. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Atualização

11/04/2022 - 9:52
Após a publicação desta matéria, Polícia Civil e OAB-ES enviaram posicionamento, nesta segunda-feira (11), sobre o caso da agressão cometida pelo técnico contra assistente de arbitragem durante o jogo entre Nova Venécia e Desportiva Ferroviária no último domingo (10). O texto foi atualizado.

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