Liga Rede Gazeta 2022 no Cartola terá oito rodadas premiadas neste ano

Quem faturar uma rodada premiada da Liga Rede Gazeta vai faturar um voucher de R$ 100,00 na Casa 107 Crédito: Casa 107/Divulgação

Serão oito rodadas premiadas ao longo da competição, uma por mês. Liga Rede Gazeta 2022 Liga Rede Gazeta 2022 já está disponível para os cartoleiros de plantão há alguns dias no Cartola, o fantasy game mais jogado do país. Mas isso não é novidade para ninguém. A boa nova da vez é que o patrão ficou maluco e decidiu disponibilizar mais prêmios para quem decidir se arriscar no game.

um voucher de R$ 100,00 na Casa 107, que está presente no Shopping Vitória, no Aeroporto de Vitória, na Mata da Praia e em Colatina, na Região Noroeste do Estado. Além do voucher, o vencedor vai levar para casa um super kit do Clube de Assinantes de A Gazeta. Se você joga Cartola e ainda não entrou na Vai funcionar da seguinte forma: com um dia de antecedência, A Gazeta vai publicar nas suas redes sociais que a rodada seguinte vai valer um prêmio para o vencedor. É isso mesmo! Basta ser o campeão de uma rodada para faturar, que está presente no Shopping Vitória, no Aeroporto de Vitória, na Mata da Praia e em Colatina, na Região Noroeste do Estado. Além do voucher, o vencedor vai levar para casa um. Se você joga Cartola e ainda não entrou na Liga Rede Gazeta 2022 tá esperando mais o quê? Vem com a gente!

É sempre bom lembrar que a liga vai premiar nesta temporada o campeão do 1º turno e o campeão geral. Além dos prêmios, a resenha também está liberada. A Liga Rede Gazeta 2022 tem um grupo oficial no Whatsapp para a galera ficar atenta a tudo que acontece na liga e para o cartoleiro tirar aquela onda quando mandar bem na rodada. Basta dar aquela passada de olho nas regras do grupo e curtir a rivalidade sadia.

PARTICIPE

Para participar é muito fácil. Basta criar um time no site ou no aplicativo do Cartola FC, buscar a Liga Rede Gazeta 2022 , que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Entre no grupo do Whatsapp , fique atento às notícias e não deixe de entrar em contato conosco quando for um dos jogadores. O Cartola FC não nos oferece os contatos dos jogadores. Temos acesso apenas ao nome das equipes e do cartoleiro. Por isso é bom ficar esperto para não deixar de receber seu prêmio.

Critério para ser premiado





Morar no Espírito Santo





Como se inscrever na Liga Rede Gazeta 2022





Criar seu time no Cartola FC (site ou app)

Acesse o menu competições. Na busca, digite Liga Rede Gazeta 2022. Ao encontrar é só clicar em participar.



Liga Rede Gazeta 2022 no Cartola Crédito: Reprodução/Cartola FC

ENTENDA O CARTOLA

Para jogar, é preciso criar um perfil no Cartola, informando o nome do presidente do time - você! -, escolhendo um nome para o seu time, um escudo e um uniforme. Depois disso, é só escalar o seu time da rodada no Brasileirão, selecionando 1 técnico, 11 jogadores e 5 reservas. Mas lembre-se: a escalação deve ser feita enquanto o mercado estiver aberto (o mercado fecha 1 hora antes do primeiro jogo da rodada).

A cada rodada, os jogadores recebem pontuações baseadas em suas ações durante as partidas (ex: gols feitos, chutes defendidos, roubadas de bola, faltas cometidas ou sofridas, cartões tomados, etc.). Ao final da rodada, seu time terá uma pontuação que determinará o seu lugar nos rankings e nas ligas.

Entenda o Cartola Crédito: Cartola FC/Reprodução

MERCADO

O mercado de jogadores é onde você pode visualizar todos os atletas da Série A do Brasileirão e escolher quem vai fazer parte do seu time naquela rodada. Ele fica aberto até duas horas antes do primeiro jogo de cada rodada, e você só poderá escalar seu time enquanto o mercado estiver aberto.

Durante a rodada, o mercado fica fechado e nesse momento você poderá conferir as parciais das pontuações dos times e atletas em tempo real e checar o status das ligas. O mercado reabre algumas horas depois do fim do último jogo da rodada.