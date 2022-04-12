"Inaceitável e repugnante": OAB-ES repudia agressão a árbitra no ES

A Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) emitiu nota, na noite desta segunda-feira (11), repudiando a agressão sofrida por Marcielly Netto, assistente de arbitragem que levou uma cabeçada do técnico Rafael Soriano durante a partida entre Nova Venécia e Desportiva. A entidade de classe disse ter sido “inadmissível, inaceitável e repugnante” a conduta do treinador do time capixaba Associação Desportiva Ferroviária no domingo (10).

Agora ex-técnico da Desportiva, Rafael Soriano está suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça de Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES) por 30 dias. O pedido, realizado pela Procuradoria Geral, foi deferido no fim da noite de domingo, horas após o treinador agredir a árbitra assistente.

Na nota, assinada pelo presidente em exercício da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e pela vice-presidente Anabela Galvão, entre outros membros de comissões, a entidade afirma que o ato de agressão foi covarde e vil. Confira trecho:

“Cumpre salientar que os árbitros são os profissionais responsáveis por manter a ordem e a disciplina do jogo, garantindo a aplicação correta das normas, prezando pela justiça e igualdade na disputa de um jogo o mais limpo possível. Não à toa, que a Lei nº 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor) prevê um capítulo especial de proteção à arbitragem, avalizando, dentre outras coisas, que esta deve ser 'independente', 'imparcial', 'isenta de pressões', lhe sendo assegurada toda a segurança possível 'visando a garantia da integridade física do árbitro e de seus auxiliares'", diz um trecho do documento.

Além disso, no posicionamento, a OAB-ES destacou que o caso ganhou repercussão nacional, tendo sido transmitido em televisão aberta, fechada e pela internet. “O fato de uma mulher ser a vítima neste caso, não afasta, de modo algum, a gravidade do ato praticado, ao contrário, demonstra a covardia sem limites e que, merece sim, ser divulgado ao país inteiro, tanto para que o agressor tome ciência da torpeza de seu ato, como para coibir que o mesmo seja replicado em outras praças”, consta na nota.

Por fim, a entidade manifestou solidariedade à árbitra, e ressaltou que cobra uma atitude do Poder Público e das associações desportivas. “Ressaltamos, ao fim, que vamos continuar a monitorar esses casos, na expectativa de que não se repitam mais, cobrando, sempre que possível, providências dos responsáveis, na certeza que a impunidade não irá prosperar”.

MINISTÉRIO DA MULHER MANIFESTOU SOLIDARIEDADE À ÁRBITRA

Segundo o ministério, um ofício deve ser enviado pela pasta à Federação Capixaba de Futebol, à Confederação Brasileira de Futebol e ao Tribunal de Justiça Desportiva para solicitar "punição exemplar" ao agressor.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL