Agenda Esportiva: as principais atrações esportivas do ES do fim de semana

Dos gramados às ruas, das quadras às praias, a Agenda Esportiva do Globo Esporte te atualiza com os melhores eventos esportivos do Estado entre 30/01 e 02/02

Vinícius Lima

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 08:00

Crédito: Editoria de Esportes

O fim de semana promete ser de muita movimentação esportiva no Espírito Santo. A programação reúne jogos da sexta rodada do Campeonato Capixaba na Grande Vitória, competições de futsal, eventos abertos na praia, corridas de rua e até a abertura da temporada do kartismo estadual.

Campeonato Capixaba 2026

A sexta rodada do Campeonato Capixaba começa no sábado (1º) com dois confrontos importantes. Às 16h, a Desportiva Ferroviária recebe o Porto Vitória no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Os ingressos estão disponíveis de forma on-line a partir de R$ 20. Mais tarde, às 19h, o Serra enfrenta o Rio Branco VN no estádio Robertão.

No domingo (2), a rodada continua com mais dois jogos na Grande Vitória. Às 15h, o Vitória encara o Capixaba no estádio Salvador Costa. Fechando a rodada, o Rio Branco recebe o Real Noroeste, às 18h, no estádio Kleber Andrade. Os ingressos estão disponíveis de forma on-line a partir de R$ 20, e para mulheres e crianças as entradas são gratuitas.

Desportiva x Rio Branco Crédito: André Serrão

Campeonato Estadual Feminino de Futsal

Além do futebol, o futsal também ganha destaque neste fim de semana. A sede da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) será palco do Campeonato Estadual Feminino Adulto de Futsal. O evento acontece a partir das 14h deste sábado (1º) e segue até o domingo (2).

Mesmo sendo realizada no ano de 2026, a competição, organizada pela Federação Espírito Santense de Futebol de Salão (FESFS), é referente à temporada de 2025, definindo o time campeão em etapa única no Ginásio Paulo Pimenta. Os clubes participantes são Colatina, CTAC-Vitória, Ibatiba e SK Boa Esperança.

Bola de futsal Crédito: Divulgação

Praia movimentada

Nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha, a Arena Prime oferece atividades gratuitas para o público. Nesta sexta-feira (30), a programação conta com aulas de bike e fit dance. Já no sábado (1º), o destaque fica por conta de um treino aberto promovido pela Federação de Boxe do Espírito Santo e da realização da Copa Prime de Jiu-Jitsu.

Campeonato Capixaba de Kart

Fechando a agenda esportiva, o sábado (1º) reserva muita velocidade e adrenalina com a abertura da temporada 2026 do Campeonato Capixaba de Kart. As provas serão realizadas no Kartódromo Internacional da Serra, reunindo pilotos de diferentes categorias.

Fãs de Kart Eventos Esportivos Crédito: Fãs de Kart Eventos Esportivos

Corridas de rua

As ruas de Vitória e Vila Velha serão paralisadas para duas corridas. No domingo(2), às 6h30, acontece a Corrida do Flamengo, com percurso de quase seis quilômetros, reunindo torcedores rubro-negros que atravessarão a terceira ponte.

Para a criançada, a diversão está garantida com a Corrida do Bob Esponja, que acontece no mesmo dia. A largada e a chegada serão no Shopping Vitória, com percursos de dois e cinco quilômetros.

