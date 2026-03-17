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Competição em Vitória abre a temporada nacional de Kart

Competição em Vitória abre a temporada nacional de Kart

Copa Verão de Kart acontece nos dias 28 e 29 de março, em Jardim Camburi

Redação de A Gazeta

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Publicado em 17 de março de 2026 às 16:49

ES passa a integrar competições nacionais que passaram a valer pontos nacionalmente
Fãs de Kart Eventos Esportivos Crédito: Fãs de Kart Eventos Esportivos

O Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, será palco da Copa Verão de Kart. A competição acontece nos dias 28 e 29 de março, e promete reunir pilotos de diferentes níveis de experiência e destacar o crescimento de uma nova geração no kart rental capixaba. Esta será a primeira prova da temporada a valer pontuação para o NKR, ranking que reúne resultados de competições realizadas em diversos estados e classifica os melhores pilotos do país ao longo do ano.

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A Copa Verão contará com diversas categorias, permitindo a participação de pilotos de diferentes níveis de experiência. As categorias Estreantes e Iniciantes são voltadas para pilotos que estão dando seus primeiros passos nas competições de kart, oferecendo um ambiente equilibrado para desenvolvimento e aprendizado nas pistas. Já as categorias Leve, Médio, Pesado e Sênior são destinadas a pilotos mais experientes do kart rental e seguem critérios de peso para equilibrar as disputas.

Vitória recebe Copa Verão de Kart com validade para o ranking nacional
Vitória recebe Copa Verão de Kart com validade para o ranking nacional Crédito: Divulgação / Fãs de Kart

Nova geração do kartismo ganha destaque

Um dos pontos que chama atenção nesta edição da Copa Verão é o crescimento no número de jovens pilotos ingressando no kartismo, dividindo a pista com competidores já experientes. Entre os inscritos estão pilotos que começaram muito cedo no esporte e que já começam a conquistar espaço nas categorias da competição, como é o caso capixaba Arthur Cawsey, e do baiano Pedro Arruda, ambos de 14 anos, e do carioca Vitor Santos, de 16, que estão disputando na categoria Estreantes.

Na categoria Iniciantes, um dos destaques é o piloto capixaba Gabriel Elias, de 14 anos, e na categoria Leve, dois jovens pilotos prometem movimentar as disputas: Bernardo Zottele, de 15 anos, piloto da casa e integrante da Equipe Zero 27, além novamente de Vitor, que também competirá nessa categoria.

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Fãs de Kart Eventos Esportivos Crédito: Fãs de Kart Eventos Esportivos

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