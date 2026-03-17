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Capixaba vence primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático

Capixaba vence primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático

Carlos Eduardo Aguiar conquistou o título da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático Shotgun, Rifle e Mini Rifle

Redação de A Gazeta

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Publicado em 17 de março de 2026 às 11:52

Capixaba Carlos Aguiar vence primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático
Capixaba Carlos Aguiar vence primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático Crédito: Divulgação / Sesport

O tiro prático brasileiro começou a temporada 2026 com o domínio de um rosto capixaba no topo do pódio. O capixaba Carlos Eduardo Aguiar conquistou o título da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático Shotgun, Rifle e Mini Rifle, disputada em Cascavel, no Paraná, no último domingo (15).

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Tricampeão brasileiro em 2025, o atirador deu o primeiro passo firme em direção ao tetracampeonato nacional. A vitória no Paraná reforça o favoritismo de Aguiar, que agora volta suas atenções para a segunda etapa do circuito, marcada para o mês de junho, em Juiz de Fora (MG).

Apoio e Carreira Internacional

Carlos Eduardo é beneficiário dos programas Bolsa Atleta e Voe Atleta, ambos coordenados pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). "Esse apoio é fundamental para que eu possa continuar treinando e representando bem o Espírito Santo e o Brasil nos cenários nacionais e internacionais", afirmou o campeão.

Além do calendário nacional, o atirador já tem um compromisso de peso no exterior: em setembro, ele representará o Brasil no Campeonato Mundial de Shotgun, que será realizado na cidade de Corinth, na Grécia.

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