No Paraná

Capixaba vence primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático

Carlos Eduardo Aguiar conquistou o título da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático Shotgun, Rifle e Mini Rifle

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:52

Capixaba Carlos Aguiar vence primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático Crédito: Divulgação / Sesport

O tiro prático brasileiro começou a temporada 2026 com o domínio de um rosto capixaba no topo do pódio. O capixaba Carlos Eduardo Aguiar conquistou o título da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático Shotgun, Rifle e Mini Rifle, disputada em Cascavel, no Paraná, no último domingo (15).

Tricampeão brasileiro em 2025, o atirador deu o primeiro passo firme em direção ao tetracampeonato nacional. A vitória no Paraná reforça o favoritismo de Aguiar, que agora volta suas atenções para a segunda etapa do circuito, marcada para o mês de junho, em Juiz de Fora (MG).

Apoio e Carreira Internacional

Carlos Eduardo é beneficiário dos programas Bolsa Atleta e Voe Atleta, ambos coordenados pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). "Esse apoio é fundamental para que eu possa continuar treinando e representando bem o Espírito Santo e o Brasil nos cenários nacionais e internacionais", afirmou o campeão.

Além do calendário nacional, o atirador já tem um compromisso de peso no exterior: em setembro, ele representará o Brasil no Campeonato Mundial de Shotgun, que será realizado na cidade de Corinth, na Grécia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta