Vem aí

Corrida com Bell Marques agita orla de Vitória, em abril

Evento contará com show do cantor após a prova

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:02

Corrida com Bell Marques agita orla de Vitória, em abril Crédito: Fred Pontes/Divulgação

Vitória vai receber a Corrida 100% Você no dia 13 de abril, com circuito na Praia de Camburi. Evento realizado pelo cantor de axé, Bell Marques, une esporte, música e entretenimento e já passou por Salvador, Brasília e Recife antes de chegar à capital capixaba. A prova contará com percursos de 5 km, 10 km e categoria PCD, e os participantes poderão curtir uma festa com show de Bell, Rafa e Pipo após a corrida.

Criada a partir da paixão de Bell e seus filhos pela corrida de rua, a 100% Você nasceu em Salvador e contou com quatro mil corredores. Desde então, o projeto expandiu para outras regiões do país. Apenas em 2025, foram realizadas 12 edições, reunindo mais de 110 mil corredores cadastrados ao longo do ano.

“A corrida nasceu de uma paixão nossa pelo esporte e pela qualidade de vida. Ver esse projeto crescer e chegar a Vitória é uma alegria enorme. A gente acredita que a corrida não termina na linha de chegada, ela continua na transformação que provoca na vida das pessoas”, afirma Bell Marques.

O circuito já passou por cidades como Salvador (BA), São Luís (MA), Brasília (DF), Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Recife (PE), Natal (RN), Maceió (AL), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Teresina (PI) e Belém (PA), com públicos que variaram entre quatro e 15 mil participantes por etapa. Para 2026, a previsão é ainda mais robusta: o calendário contempla mais de 30 cidades, com projeção superior a 200 mil corredores ao longo do ano e média de 5 mil participantes por edição.

“A gente percebe que a corrida virou um ponto de encontro de famílias e amigos. É muito bonito ver pessoas de diferentes idades e histórias dividindo o mesmo propósito. O nosso objetivo sempre foi unir wellness e entretenimento. Queremos que cada cidade viva uma experiência completa, que misture saúde, música e pertencimento. Vitória tem uma energia única, e temos certeza de que será uma edição inesquecível”, conclui Rafa Marques.

Corrida com Bell Marques agita orla de Vitória, em abril Crédito: Divulgação

Serviço

Largadas

05h30 - PCD (5KM e 10KM)



05h40 - 10KM - Geral



06h00 - 5KM – Geral



Período de Inscrições

09/02/2026 a 12/04/2026 (sujeito à disponibilidade)



Local

Próximo ao Segundo Pier - na altura da Av. Adalberto Simão Nader - Praia de Camburi



Retirada de Kits

Datas: 10, 11 e 12 de Abril (Sexta, Sábado e Domingo)



Horário: 10h às 22h



Local: A definir



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta