Velocidade na Terra movimenta fim de semana em Aracruz

Temporada do evento de automobilismo começa neste domingo (8)

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:11

Velocidade na Terra movimenta fim de semana em Aracruz Crédito: Associação Automobilística de Aracruz/Divulgação

O fim de semana em Aracruz vai ser de muita ação e barulho. Neste domingo (7), começa a temporada do Velocidade na Terra, evento de automobilismo que já tem 20 pilotos confirmados e que será dividido em cinco copas, que terão suas ponutações somadas para definir o campeão e vice.

Com datas já estipuladas, as etapas vão ser uma maneira de prestar homenagens a cinco datas comemorativas diferentes. Neste domingo, o foco será o público feminino, em comemoração ao dia das mulheres. Além de sorteio de brindes, algumas das presentes poderão participar de uma volta rápida, acompanhadas de pilotos.

"Estamos preparando uma grande festa para o público, e principalmente, para as mulheres. Nos intervalos teremos música ao vivo e sortearemos algumas mulheres para entrar em um carro de corrida ao lado de um piloto e entrar na pista. Será um dia de festa, mas também de muita adrenalina", aponta Aírton, organizador do evento.

piloto vitor leao Crédito: Associação Automobilística de Aracruz/Divulgação

As outras datas estipuladas para o acontecimento das copas serão no aniversário de Aracruz, dia 12 de abril, no aniversário da ASAA (Associação Automobilística de Aracruz), dia 24 de maio, no dia 2 de agosto, quando o evento vai homenagear o Espírito Santo e no dia 13 de setembro, quando acontece a grande final.

A programação terá início no domingo, às 9h, na Pista Morobá, e contará com treinos livres, tomadas de tempo e quatro baterias, sendo duas da categorias Graduados/Graduados Pro, e duas da categoria Light, destinada aos novatos. O evento terá entrada gratuita e contará com música ao vivo.

