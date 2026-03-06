Home
Hugo Cibien projeta título na principal categoria de caminhões do mundo

Piloto capixaba busca título após temporada 2025 com quatro pódios e vitória histórica em Cascavel

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:51

Hugo Cibien vence a primeira corrida noturna da história da Copa Truck
Hugo Cibien vence a primeira corrida noturna da história da Copa Truck Crédito: Copa Truck/Divulgação

A temporada 2026 da Copa Truck, a maior competição de caminhões do mundo, com 42 caminhões alinhando no grid, terá sua largada oficial no próximo domingo (8), no Autódromo Internacional de Campo Grande-MS. Entre os pilotos do grid está o piloto da Vannucci Racing Hugo Cibien, que inicia sua segunda temporada completa buscando o título da categoria Elite.

Para este ano, a categoria implementou mudanças técnicas na distribuição de peso, turbina e o tipo de diesel utilizado nos caminhões. Cibien, que pilotará um Volvo, único no grid, vê o cenário com otimismo e, após um ano marcado por quatro pódios e uma vitória na primeira corrida noturna de caminhões da Copa Truck, ele aposta numa rápida adaptação às novas regras técnicas para começar bem o campeonato.

Hugo Cibien conquista mais um pódio na Copa Truck
Hugo Cibien na Copa Truck Crédito: Divulgação

"O modelo Volvo que vou pilotar , velho conhecido da equipe, é muito confiável apesar de não ser um dos projetos mais novos. Em um ano de tantas mudanças técnicas, essa estabilidade pode ser nossa maior vantagem estratégica. Em todas as etapas que consegui largar sempre fui muito competitivo. Para 2026, vamos começar o campeonato com foco total em busca desse título até a última volta", pontua o piloto.

Em 2025, Cibien subiu ao pódio logo na abertura de Campo Grande, repetiu o feito em Interlagos após largada de trás do grid e faturou vitória histórica na corrida noturna de Cascavel-PR, a primeira de um piloto do Espírito Santo na história da competição. O quarto pódio veio em Curvelo-MG, superando vazamento de combustível. Apesar de problemas mecânicos que o impediram de largar em quatro corridas, terminou o campeonato em 7º lugar.

Hugo Cibien representa o Espírito Santo na Copa Truck
Hugo Cibien representa o Espírito Santo na Copa Truck Crédito: Luís França/Divulgação

1ª Etapa Copa Truck 2026

  • Sexta (06) - Treino Livre às 12h15 e 14h55
  • Sábado (07) - Treino Livre às 10h15; e Classificação às 12h40
  • Domingo (08) - Corrida 1 às 11h10; e Corrida 2 às 11h43

