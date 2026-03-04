Bodyboarding

Capixaba Luna Hardman é campeã do Pipeline, no Havaí, com nota 10 na final

Filha de Neymara Carvalho comemorou o título da categoria Open Women's Pro

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:56

Luna Hardman na edição 2026 do Hawai’i Pipeline Bodyboarding Championship Crédito: 2026 Pipeline Bodyboarding Invitational/Divulgação

Luna Hardman brilhou nas águas do Havaí na madrugada desta quarta-feira. Com uma onda perfeita na bateria final, a capixaba de 20 anos foi campeã da categoria Open Women's Pro da edição 2026 do Hawai’i Pipeline Bodyboarding Championship, seguindo os passos de sua mãe, Neymara Carvalho, que conquistou três títulos em Pipeline.

Destaque da nova geração do bodyboarding, Luna é bicampeã mundial Pro Junior e, desde o ano passado, disputa exclusivamente a categoria Profissional. Ela terminou no top-8 do mundo na temporada anterior. Em 2025, no Havaí, ficou em quinto lugar, e agora conquistou o título iniciando a temporada.

"Muito feliz. É muita emoção vencer aqui, um lugar tão especial. Um sonho. Quero agradecer a todos que me apoiam, a todos que torceram por mim. Obrigada", disse Luna Hardman, que garantiu a vitória nos minutos finais da bateria, pegando uma onda perfeita e ganhando uma nota 10.

E quem também comemorou foi a capixaba Bianca Simões, de 20 anos, que chegou à decisão e terminou em quarto lugar. Na segunda colocação ficou a carioca Jessica Becker e, em terceiro, Dulce Aguero, da Costa Rica.

Luna Hardman na edição 2026 do Hawai’i Pipeline Bodyboarding Championship Crédito: 2026 Pipeline Bodyboarding Invitational/Divulgação

Continuação do legado

Bateria encerrada, Luna comemorou ao lado da mãe, a pentacampeã mundial Neymara Carvalho, de 49 anos. A atleta também competiu na edição 2026 em Pipeline, parando na primeira bateria da Open Women's Pro. Foi no Havaí que Neymara iniciou sua carreira internacional, em 1995. E conquistou os títulos em 1996, 2011 e 2023. Duas gerações campeãs do bodyboarding, mãe e filha agora disputando juntas.

"Muito feliz pelo resultado sensacional da Luna, que está em um momento incrível, de muita evolução, e também pela Bianca, que começou no nosso Instituto e hoje brilha entre as melhores do mundo. O bodyboarding do Brasil mostrou seu alto nível nas ondas famosas e desafiadoras de Pipeline", disse Neymara, que encerrou 2025 como número 4 do ranking mundial.

Luna Hardman na edição 2026 do Hawai’i Pipeline Bodyboarding Championship Crédito: 2026 Pipeline Bodyboarding Invitational/Divulgação

O Pipeline Bodyboarding foi a primeira competição delas em 2026. Se hoje não é mais uma etapa do Circuito Mundial, como em anos anteriores, Pipeline continua atraindo a atenção com suas ondas famosas e desafiadoras. Ao todo, foram 158 participantes, de 20 países, nas diferentes categorias na Open Women's Pro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta