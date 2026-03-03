Basquete

Cetaf luta até o fim, mas perde para o Brusque pela Liga Ouro de basquete

Jogo da competição nacional foi disputado no Sesc de Guarapari

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 3 de março de 2026 às 21:31

Cetaf x Brusque, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Carlos Alberto da Silva/A Gazeta

O Cetaf perdeu mais uma na Liga Ouro de basquete, a divisão de acesso ao NBB. Na noite desta terça-feira, atuando pela primeira vez em casa, no Sesc de Guarapari, o time de Vila Velha foi derrotado pelo Brusque, de Santa Catarina, por 97 a 86.

Batata foi o destaque da partida ao anotar 18 pontos, cinco assistências, e quatro bolas de três pontos. Pelo lado do Cetaf, Vinícius Mogi foi o melhor em quadra, terminando o jogo como o cestinha, com 23 pontos, além de nove assistências.

Como foi o jogo entre Cetaf e Brusque?

Cetaf x Brusque, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Carlos Alberto da Silva/A Gazeta

O primeiro tempo foi intenso e de trocação franca. O Cetaf imprimiu um ritmo forte desde o segundo inicial, correndo a quadra toda. Enquanto isso, o Brusque, que jogou faz dois dias também fora de casa, conseguiu sustentar a marcação de forma inteligente e foi mais eficiente nos arremessos.

Mesmo equilibrado, o primeiro período terminou em 22 a 32 para o time visitante. No segundo quarto, mudança de cenário. O Cetaf melhorou, muito pela atuação individual de Vinicius Mogi, que marcou 10 pontos, e conduziu o time da casa a encostar no marcador, levando o placar do jogo para o intervalo em 46 a 48.

No segundo tempo, o Brusque voltou a impôr o seu jogo, forçando diversos turnovers do Cetaf, e abriu outra vez uma boa vantagem ainda no primeiro quarto, imprimindo uma corrida de 28 pontos contra 15 dos donos da casa. No quarto e último período, a equipe de Vila Velha chegou a buscar o empate, mas esbarrou na defesa consciente e nos contra-ataques precisos do Brusque.

A assertividade na bola de três pontos foi circunstancial para a segunda vitória do time catarinense no campeonato. Foram 13 bolas convertidas, com uma precisão de mais de 40% nos arremessos de longa distância, enquanto o Cetaf acertou apenas seis.

Como ficou a classificação da Liga Ouro 2026?

Com o resultado, o Brusque cola no Fluminense, que também venceu nesta terça-feira, e chega à vice-liderança da edição 2026 da Liga Ouro de basquete. Derrotados, Cetaf e Joaçaba aparecem na lanterna, abaixo do América e Tatuí.

Próximos jogos da Liga Ouro 2026

A Liga Ouro de basquete prossegue nesta semana com os jogos da terceira rodada da primeira fase. Na quinta-feira, dia 05 de março, às 19h30 (de Brasília), o Cetaf recebe o Joaçaba, no ginásio do Sesc, de Guarapari. No sábado, dia 07, o Brusque joga contra o Tatuí, às 16h00 (de Brasília), em Santa Catarina.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta