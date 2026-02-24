Boa sorte!

Geovanna Santos estreia na temporada 2026 no Grand Prix da Estônia

A capixaba será a única representante do Brasil na categoria adulta da competição

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:49

Geovanna Santos, ginasta capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

A ginasta capixaba Geovanna Santos será a única representante do Brasil na categoria adulta do Miss Valentine Grand Prix de Ginástica Rítmica 2026. A competição acontece em Tartu, na Estônia, neste sábado (28) e domingo (1º).

Geovanna Santos viaja nesta terça-feira (24), acompanhada da técnica e também capixaba Gizela Batista. A ginasta compete nos quatro aparelhos: arco, bola, maças e fita, e apresentará duas novas coreografias nas séries de bola e fita.

O Grand Prix serve como preparação para as primeiras etapas da Copa do Mundo, que serão realizadas em Sófia, na Bulgária, em março, e em Tashkent, no Uzbequistão, em abril. As competições são importantes para a briga pela classificação à Olimpíada de Los Angeles, em 2028.

