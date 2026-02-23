Tricampeão mundial

Gabriel Medina rasga elogios ao Espírito Santo em evento de surfe

O atelta conta o que o motivou a trazer a 2ª edição do Medininha Surf Day ao Estado

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:24

Tricampeão mundial de surfe e medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris, em 2024, Gabriel Medina fez a festa da comunidade do surfe no Espírito Santo, com a segunda edição do Medininha Surf Day, na Praia de Setiba, em Guarapari, na manhã deste domingo.

O surfista chegou à praia por volta das 10h e arrebatou uma multidão de fãs nas areias em sua terceira visita ao ES. Após uma manhã com brincadeiras, gincanas e troca com o público, o atleta destacou a admiração que tem pelo Estado.

"O Espírito Santo é demais, é um lugar mágico. Ontem, eu pude conhecer um pouco mais. As praias são muito bonitas, essa área (Setiba) eu não conhecia, então estar trazendo a segunda edição do Medininha é super legal. Não sabia que o surfe era tão grande aqui, e eu fico até feliz por isso", disse Gabriel, em entrevista para a TV Gazeta.

Pensado especialmente para o público infantil, o Medininha Surf Day busca incentivar a prática do surfe desde cedo. A programação incluiu campeonatos nas categorias sub-10, sub-12 e sub-14, tanto masculino quanto feminino.

Gabriel Medina faz a alegria na criançada na 2ª edição do Medininha Surf Day, no ES Crédito: JV Fotos

2ª edição do Medininha Surf Day

O evento, que aconteceu pela primeira vez em Maresias, quintal de casa de Medina, contou ainda com atividades recreativas, jogos, quiz interativo e ações educativas voltadas à conscientização sobre a preservação ambiental e o respeito ao mar. Segundo o tricampeão mundial, a escolha de sediar a segunda edição no ES foi fácil.

"Foi uma decisão muito fácil de ser tomada, tudo somou: o lugar, as pessoas… tudo se encaixou. As ondas, a marolinha para a molecada é super divertida. Fica um clima mais de brincadeira, diversão, e ver o sorriso na criançada é o que vale a pena. Estou feliz de estar aqui, estava treinando em Noronha e saí de lá direto para cá. Espero cada vez mais crescer com o evento e poder distribuir isso no Brasil inteiro", concluiu o surfista.

Gabriel Medina faz a alegria na criançada na 2ª edição do Medininha Surf Day, no ES Crédito: JV Fotos

Além dele, outras celebridades do surfe capixaba também estiveram presentes, como Rafael Teixeira e Krystian Kymerson. Campeão pan-americano 2023 e o bicampeão brasileiro profissional, Krystian viu seus sobrinhos competirem e ainda jogou futebol de sabão com Medina e as crianças.

"Eu falo que na minha geração não tinha muito campeonato nesse nível. O Gabriel fazendo isso incentiva essa molecada a competir, conhecer o surfe. Ver o meu sobrinho vestir a lycra, entrar na água, é gratificante demais. Me faz voltar no passado. Então é bom demais ter um evento desse tamanho aqui no Estado", disse o capixaba.

Gabriel Medina faz a alegria na criançada na 2ª edição do Medininha Surf Day, no ES Crédito: JV Fotos

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta