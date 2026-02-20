Home
Lucas Pinheiro recebe cheque de R$ 350 mil do COB por ouro olímpico

Premiação veio pela medalha de ouro na prova de slalom gigante do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15:56

Lucas Pinheiro recebeu um cheque simbólico de R$ 350 mil do COB após ganhar medalha de ouro nos jogos olímpicos de Inverno
O esquiador norueguês-brasileiro Lucas Pinheiro Braathen recebeu nesta sexta-feira (20) um cheque simbólico de R$ 350 mil do COB (Comitê Olímpico do Brasil) pela medalha de ouro na prova de slalom gigante do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. Foi a primeira medalha da América Latina na competição, que existe desde 1924.

O COB entrega o valor a todos os atletas brasileiros que conquistam o ouro olímpico. "É de praxe do Comitê Olímpico do Brasil premiar os vencedores com uma quantia financeira que simboliza o reconhecimento do trabalho e todos os esforços que o atleta teve naquela conquista da medalha", afirmou Marco La Porta, presidente do COB.

"Este cheque premia este trabalho fantástico que o Lucas fez desde o primeiro momento em que se aproximou e vestiu a camisa verde e amarela e realmente mostrou a sua paixão pelo país e a sua honra em representar o nosso Brasil. É um reconhecimento mais do que justo", acrescentou o dirigente.

Nascido em Olso, o esquiador filho de pai norueguês e mãe brasileira começou a carreira competindo pela Noruega, quando chegou a se sagrar campeão da Copa do Mundo de esqui alpino, na categoria slalom.

Apenas sete meses após a conquista, surpreendeu o mundo ao anunciar a aposentadoria precoce do esporte, devido a desentendimentos com a federação norueguesa sobre a condução de sua carreira. Pouco depois, em outubro de 2024, anunciou que passaria a competir com as cores do Brasil.

"Estou muito animado para trabalhar com o Comitê Olímpico do Brasil para ajudar a nova geração que quer entrar nos esportes, que quer ser parte desta comunidade e celebrar a diversidade do nosso país. Porque isso é o valor que realmente é significante para os esportes", afirmou Lucas Pinheiro durante visita à Casa Brasil em Milão.

"O que me deixa realmente feliz é que eu estou em uma posição de trazer bem para o povo agora. Tenho a atenção do povo brasileiro em casa, a oportunidade de trazer o bem, trazer uma mudança", disse o campeão olímpico.

O COB já confirmou que o atleta representará o país novamente na próxima edição dos Jogos de Inverno, nos Alpes Franceses, em 2030.

