Capixaba Gabi Zanotti é convocada para Seleção Feminina

Brasil vai jogar contra Costa Rica, Venezuela e México

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 01:28

Gabi Zanotti, meia capixaba da Seleção Brasileira Crédito: Lívia Villas Boas/ CBF

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta quinta-feira, a convocação da Seleção Brasileira Feminina para os primeiros compromissos de 2026, com Costa Rica, Venezuela e México. Na lista está a capixaba Gabi Zanotti, do Corinthians, que recentemente foi eleita bicampeã do prêmio "Rainha da América".

Líder do time paulista, Gabi volta a ser convocada, após os jogos da última janela de amistosos de 2025, quando o Brasil enfrentou Noruega e Portugal.

"Estou extremamente feliz com mais uma convocação. Estive na última, de 2025, e agora já iniciar 2026 fazendo parte dessa lista é motivo de muito orgulho. Acho que só mostra que realmente esse é o caminho", festejou a capixaba, em entrevista ao ge.globo.

Gabi Zanotti também destacou a sua temporada pelo Corinthians. Em 2025, o Timão foi campeão da Libertadores, do Brasileiro e, há duas semanas, vice do Mundial de Clubes. A capixaba de 40 anos busca se manter na seleção, principalmente por conta da próximidade com a Copa do Mundo Feminina, que acontece no Brasil em 2027.

"Feliz com minha temporada 2025 pelo Corinthians, com meu início de 2026, Mundial de Clubs em Londres e acho que é isso. Espero que eu possa chegar lá e fazer um grande período de convocação. São três jogos contra a Costa Rica, México e Venezuela. Vou lutar para que eu possa fazer um grande trabalho para que meu nome continue sendo lembrado nas próximas listas".

No dia 27 de fevereiro, às 22h (de Brasília), o Brasil enfrenta a Costa Rica, no estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela. No dia 4 de março, às 18h, a Seleção joga contra a Venezuela, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Por último, no dia 7 de março, às 20h, a Amarelinha pega o México, no estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Os três amistosos fazem parte do planejamento da CBF para a disputa da Copa do Mundo Feminina e serão os últimos antes do Fifa Series, em abril. Além da Seleção, o torneio terá a participação de Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

