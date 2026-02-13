Home
Capixaba Gabi Zanotti é convocada para Seleção Feminina

Brasil vai jogar contra Costa Rica, Venezuela e México

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 01:28

Gabi Zanotti, meia capixaba da Seleção Brasileira
Gabi Zanotti, meia capixaba da Seleção Brasileira Crédito: Lívia Villas Boas/ CBF

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta quinta-feira, a convocação da Seleção Brasileira Feminina para os primeiros compromissos de 2026, com Costa Rica, Venezuela e México. Na lista está a capixaba Gabi Zanotti, do Corinthians, que recentemente foi eleita bicampeã do prêmio "Rainha da América".

Líder do time paulista, Gabi volta a ser convocada, após os jogos da última janela de amistosos de 2025, quando o Brasil enfrentou Noruega e Portugal.

"Estou extremamente feliz com mais uma convocação. Estive na última, de 2025, e agora já iniciar 2026 fazendo parte dessa lista é motivo de muito orgulho. Acho que só mostra que realmente esse é o caminho", festejou a capixaba, em entrevista ao ge.globo.

Gabi Zanotti, meia capixaba da Seleção Brasileira
Gabi Zanotti, meia capixaba da Seleção Brasileira Crédito: Lívia Villas Boas/ CBF

Gabi Zanotti também destacou a sua temporada pelo Corinthians. Em 2025, o Timão foi campeão da Libertadores, do Brasileiro e, há duas semanas, vice do Mundial de Clubes. A capixaba de 40 anos busca se manter na seleção, principalmente por conta da próximidade com a Copa do Mundo Feminina, que acontece no Brasil em 2027.

"Feliz com minha temporada 2025 pelo Corinthians, com meu início de 2026, Mundial de Clubs em Londres e acho que é isso. Espero que eu possa chegar lá e fazer um grande período de convocação. São três jogos contra a Costa Rica, México e Venezuela. Vou lutar para que eu possa fazer um grande trabalho para que meu nome continue sendo lembrado nas próximas listas".

Gabi Zanotti, meia capixaba da Seleção Brasileira
Gabi Zanotti, meia capixaba da Seleção Brasileira Crédito: Lívia Villas Boas/ CBF

No dia 27 de fevereiro, às 22h (de Brasília), o Brasil enfrenta a Costa Rica, no estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela. No dia 4 de março, às 18h, a Seleção joga contra a Venezuela, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Por último, no dia 7 de março, às 20h, a Amarelinha pega o México, no estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Os três amistosos fazem parte do planejamento da CBF para a disputa da Copa do Mundo Feminina e serão os últimos antes do Fifa Series, em abril. Além da Seleção, o torneio terá a participação de Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

