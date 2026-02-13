Futebol

Fluminense 'ignora' expulsão, vence Botafogo e segue em alta no Brasileiro

Lucho Acosta marcou o gol do Tricolor no clássico

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 02:53

Fluminense x Botafogo Crédito: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o clássico contra o Botafogo, no Maracanã, por 1 a 0, pela terceira rodada do Brasileirão, e continuou brigando na parte de cima pela liderança.

O gol tricolor foi marcado por Lucho Acosta, depois de uma falha do goleiro Neto.

O tricolor sustentou o resultado mesmo perdendo Cannobio, expulso, ainda aos 15 minutos o segundo tempo, já depois de abrir o placar.

O resultado fez o Flu chegar aos sete pontos após três rodadas, mesma pontuação de São Paulo, Bahia e Red Bull Bragantino. O time carioca fica em segundo lugar porque tem um gol a menos de saldo que os são-paulinos.

O Botafogo segue com três pontos, ficando no momento em 11º.

Para piorar, o alvinegro ainda viu Allan e Danilo saírem machucados.

O Brasileirão agora terá uma pausa para as decisões dos estaduais e só volta no dia 25. É quando o Fluminense visita o Palmeiras, na Arena Barueri, e o Botafogo recebe o Vitória, no Nilton Santos.

Pelas quartas do Carioca, o alvinegro pega o Flamengo, domingo, enquanto o Flu duela com o Bangu, segunda-feira.

MELHOR LANCE FOI O ÚLTIMO

Sob os olhares de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, Fluminense e Botafogo fizeram um jogo de pouquíssimas chances de gol no primeiro tempo.

Especialmente por parte do alvinegro, a dificuldade de criação era grande. O que teve de sobra foi disputa física, reclamação com arbitragem e falta de inspiração.

No caso do Flu, embora tivesse mais iniciativa, estava difícil achar espaço na linha de cinco defensores do rival.

Ancelotti veio mapear o lateral-direito Vitinho, já convocado para a seleção, e também o volante Danilo, que tem se destacado no Botafogo. O segundo apareceu mais, com passes que ajudaram a clarear algumas jogadas na frente, embora sem continuidade em seguida.

Para piorar a situação do Botafogo no momento atual da temporada, Allan saiu machucado logo aos 21 minutos  o que pode ser dor de cabeça para o jogo de semana que vem, pela Libertadores, em Potosí. Para domingo, ele já estava suspenso. Barrera entrou no lugar dele.

O lance mais legal do primeiro tempo foi literalmente o último. Já aos 49 minutos, Cannobio acertou a trave de Neto.

GOL SAI

O jogo ficou mais dinâmico no segundo tempo.

Se o Botafogo sacou o estreante Ythallo, amarelado, para colocar Nathan Fernandes de ala-esquerdo e Alex Telles na zaga, o Fluminense seguia nitidamente melhor.

O time de Zubeldía poderia ter comemorado um gol já no primeiro minuto: John Kennedy perdeu uma chance absurda, de cara.

Mas o prêmio à insistência tricolor veio aos nove minutos. Em forma de falha do goleiro Neto, inclusive. Logo depois de fazer uma boa defesa, ele bateu roupa no rebote e entregou para Lucho Acosta. O baixinho mandou de cabeça para o gol.

EXPULSÃO MUDA DINÂMICA

Só que o Flu teve um freio relevante. Cannobio acertou uma cotovelada em Motoro e foi expulso, ainda aos 15 minutos da etapa final. A decisão foi tomada após checagem do árbitro Rafael Rodrigo Klein no VAR.

Pressão alvinegra, então? Nem tanto. O Fluminense estava mais organizado e conseguia as escapadas necessárias para assustar. No Botafogo, poucas ideias produtivas.

Zubeldía ainda reforçou o fôlego do time pelas laterais, acionando Guga e Arana. Hércules, que substituiu JK, teve uma escapada de ouro que não rendeu finalização.

NA TRAVE E LESÃO

O Botafogo passou a maior parte do tempo em um toque de bola meio melancólico, mesmo colocando mais gente no ataque, como Kadir e Matheus Martins.

O gol de empate esteve a milímetros de acontecer. A boa cobrança de falta de Danilo, já nos acréscimos, resvalou na trave e saiu. Fábio já estava batido. Mas foi pouco para quem passou mais de meia-hora com um jogador a mais.

Para piorar, Danilo saiu do jogo imediatamente após a cobrança, com dores. Ancelotti já tinha deixado o Maracanã àquela altura. O jogo ficou 10 contra 10 nos minutos finais, e quem comemorou foi o Flu.

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Facundo Bernal, Martinelli e Lucho Acosta (Guilherme Arana); Canobbio, Serna (Ganso) e John Kennedy (Hércules). T.: Luís Zubeldía

BOTAFOGO

Neto, Vitinho (Villalba), Ythallo (Nathan Fernandes), Newton, Alexander Barboza e Alex Telles (Matheus Martins); Allan (Barrera), Danilo, Montoro e Artur (Kadir); Arthur Cabral. T.: Martín Anselmi.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein(Fifa-RS)

Assistentes: Maíra Mastella Moreira (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Cannobio, Lucho Acosta, Freytes (FLU); Ythallo, Montoro, Barboza (BOT)

Cartão vermelho: Cannobio (FLU), aos 15'//2ºTGol: Lucho Acosta, 9'/2ºT (1-0)

