Manuela Feliz se torna a primeira técnica capixaba da Seleção Brasileira

Manuela Feliz se torna a primeira técnica capixaba da Seleção Brasileira

Eleita como a melhor técnica internacional em competição na Romênia, a capixaba agora tem outro desafio à frente da amarelinha

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:35

Manuela Feliz será a primeira mulher capixaba a treinar a Seleção Brasileira de Taekwondo
Crédito: Divulgação/Sesport

Manuela Feliz é primeira mulher capixaba a receber a convocação para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira de Taekwondo. Ela vai treinar os times femininos de base nos Jogos Sul-Americanos Júnior 2026, que acontecem entre os dias 22 e 25 de abril, no Panamá.

A conquista representa um marco histórico para o esporte capixaba e coroa uma trajetória de mais de 40 anos da capixaba dedicados ao Taekwondo. Manuela passou quase uma década como atleta da Seleção Brasileira, seguida de um trabalho focado na formação de novos talentos e no desenvolvimento de projetos sociais através do esporte no Espírito Santo.

“Recebo esse desafio com muita responsabilidade e comprometimento. É um sonho realizado, construído com muito estudo, esforço e dedicação ao nosso esporte. O Espírito Santo tem muito talento no Taekwondo, e essa convocação mostra que estamos no caminho certo e que podemos formar atletas de alto nível aqui no nosso estado”, relatou a técnica.

Em 2024, Manuela foi eleita a melhor técnica internacional em competição na Romênia, e em 2025 recebeu o título de melhor técnica da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) no Campeonato Brasileiro.

