Vitória recebe Copa Verão de Kart com validade para o ranking nacional

Vitória recebe Copa Verão de Kart com validade para o ranking nacional

Kartismo capixaba abre oficialmente sua temporada 2026 nos dias 28 e 29 de março

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:30

Vitória recebe Copa Verão de Kart com validade para o ranking nacional
Crédito: Divulgação / Fãs de Kart

O kartismo capixaba abre oficialmente sua temporada 2026 nos dias 28 e 29 de março, com a realização da terceira edição da Copa Verão. O Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, será o palco da competição que, pela primeira vez, terá validade para o ranking nacional de kart rental (NKR), consolidando o Espírito Santo como peça estratégica no calendário brasileiro da modalidade.

Kartismo capixaba abre oficialmente sua temporada 2026 nos dias 28 e 29 de março

Vitória recebe Copa Verão de Kart com validade para o ranking nacional

O evento aposta em um formato esportivo que valoriza a regularidade e a técnica. Durante o fim de semana, cada piloto disputará quatro corridas classificatórias, com direito ao descarte do pior resultado. O sistema foi planejado para garantir que incidentes isolados de pista não prejudiquem o desempenho final, levando apenas os melhores competidores de cada categoria para a grande decisão.

Categorias

A divisão Estreantes é voltada para pilotos que nunca disputaram o torneio, enquanto a Iniciantes reúne competidores com pouca experiência. Já a categoria Sênior é dedicada exclusivamente a atletas com 40 anos ou mais, valorizando a longevidade dos veteranos nas pistas.

Além das classes de base, a Copa Verão contará com as categorias Leve, Médio e Pesado, destinadas a pilotos mais experientes. De acordo com o regulamento, somente estas três divisões e a Sênior somarão pontos para o ranking nacional. As demais mantêm um caráter formativo, funcionando como porta de entrada para novos talentos do estado.

Expectativas

A expectativa da organização é de grid cheio e intercâmbio entre pilotos de diversas regiões do país. A abertura antecipada da temporada no estado reforça o crescimento do kart rental capixaba, oferecendo um ambiente seguro e técnico para quem busca desde o lazer competitivo até a profissionalização no esporte.

SERVIÇO – COPA VERÃO 2026

Evento: Copa Verão 2026 – Kart Rental

Datas: 28 e 29 de março de 2026

Local: Kartódromo de Jardim Camburi – Vitória (ES)

Formato:

• 4 corridas classificatórias por categoria

• Descarte do pior resultado

• Corrida final para definição dos campeões

Categorias:

• Estreantes (pilotos que nunca disputaram a Copa Verão)

• Iniciantes

• Sênior (40 anos ou mais)

• Leve, Médio e Pesado

Pontuação nacional (NKR):

Válida apenas para as categorias Sênior, Leve, Médio e Pesado

Inscrições e informações:

@fasdekart

