Hugo Cibien supera falhas técnicas e termina em 5° na estreia da Copa Truck

Hugo Cibien supera falhas técnicas e termina em 5º na estreia da Copa Truck

Piloto capixaba iniciou sua jornada na temporada 2026 neste domingo (8)

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:04

Caminhão de Hugo Cibien na Copa Truck Crédito: Divulgação

O piloto capixaba Hugo Cibien iniciou sua jornada na temporada 2026 da Copa Truck. No último domingo (8), no Autódromo Internacional de Campo Grande (MS), Cibien enfrentou falhas técnicas em seu caminhão Volvo, único no grid, mas garantiu um quinto lugar na Corrida 1 da categoria Super Truck Elite.

Na primeira prova do dia, o piloto da Vannucci Racing escalou o pelotão para cruzar a linha de chegada na 5ª posição. Na segunda corrida, Cibien assumiu a segunda colocação logo no início e sustentar a briga pela vitória por algumas voltas, mas a instabilidade eletrônica de seu caminhão comprometeu a velocidade nas retas, resultando em um 7º lugar final.

“Tivemos um desafio eletrônico constante; o caminhão falhou em todos os treinos e na classificação. Mesmo assim, avançamos ao Top Qualifying entre os oito mais rápidos na qualy. Na Corrida 2, cheguei a brigar pela ponta, mas a perda de potência me impediu de segurar a posição. Saímos com pontos importantes para o campeonato”, avaliou Hugo Cibien.

A operação do piloto na maior categoria de caminhões do mundo é um exemplo do impacto da LIEC, colocando um capixaba no centro das competições nacionais de automobilismo, e trazendo exposição nacional para o esporte capixaba e para o Estado, sendo o automobilismo o segundo esporte mais popular do país. O próximo desafio de Cibien será no dia 12 de abril, em Santa Cruz do Sul (RS).

