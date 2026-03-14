Basquete

Cetaf bate o América-MG e vence a primeira na Liga Ouro de basquete

Jogando fora de casa, time capixaba encerra o primeiro na quinta colocação

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 14 de março de 2026 às 00:26

América-MG x Cetaf, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Filipe Máximo/LNB

O Cetaf venceu a primeira na Liga Ouro de basquete 2026, a divisão de acesso ao NBB. Na noite desta sexta-feira, atuando fora de casa, o time capixaba derrotou o América-MG por 75 a 70. Jaheim foi o melhor em quadra, terminando o jogo com 22 pontos, quatro assistências e dois rebotes. Pelo lado mineiro, Scherrer foi o destaque, com 17 pontos, duas assistências e dois rebotes.

Com o resultado, o Cetaf conquista a primeira vitória na Liga Ouro de basquete 2026 e sobe para a quinta colocação. Derrotado, o América-MG assume a lanterna da competição, com cinco derrotas em cinco partidas. Fluminense está na liderança, seguido por Tatuí, Joaçaba e Brusque.

A Liga Ouro de basquete prossegue na próxima semana com a abertura do returno e jogos da sexta rodada da primeira fase. Na sexta-feira, dia 20, o América-MG volta às quadras para jogar contra o Brusque, às 19h30 (de Brasília). O Cetaf joga no dia seguinte contra o Fluminense, às 19h, no Sesc de Guarapari.

O jogo

América-MG x Cetaf, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Filipe Máximo/LNB

O primeiro quarto foi de equilíbrio entre as duas equipes, mas com superioridade do Cetaf nos instantes finais, que conseguiu abrir uma vantagem de quatro pontos: 23 a 19. No segundo período, mais poder de ataque dos capixabas, anotando uma corrida de 7 a 0 nos primeiros três minutos, administrando o resultado e terminando a etapa com um placar de 39 a 31.

O América-MG chegou a ensaiar uma reação no segundo tempo, mas o Cetaf seguiu postado defensivamente e segurou o ímpeto ofensivo dos donos da casa, aumentando a vantagem para 11 pontos ao fim do terceiro período. No último quarto, o time visitante sofreu uma pressão grande da equipe mineira, mas não foi o suficiente para perder o jogo.

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