Basquete

Cetaf perde para o Tatuí na Liga Ouro de basquete 2026

Time capixaba segue sem vencer na competição

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 00:56

Tatuí x Cetaf, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Allan Favrin/Reprodução

O Cetaf perdeu a quarta partida na Liga Ouro de basquete 2026, a divisão de acesso ao NBB. Na noite desta quinta-feira, atuando fora de casa, no Ginásio Manoel Soares, o time capixaba foi derrotado pelo Tatuí, do interior de São Paulo, por 92 a 61. Alef foi o destaque da partida ao anotar 16 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. Pelo lado do Cetaf, Jaheim foi o melhor em quadra, terminando o jogo com 16 pontos, além de 2 rebotes.

Com o resultado, o Tatuí garante a terceira vitória na competição e chega à liderança da edição 2026 da Liga Ouro de basquete. Derrotado, o Cetaf segue na lanterna, com quatro derrotas em quatro partidas. Fluminense está na vice-liderança, seguido por Brusque, Joaçaba e América-MG.

A Liga Ouro de basquete prossegue nesta semana com os jogos da quarta rodada da primeira fase. Nesta sexta-feira, dia 13, o Cetaf volta às quadras para jogar contra o América-MG, às 19h30h (de Brasília), em Belo Horizonte. O Tatuí joga no dia seguinte, também em casa, contra o Fluminense, às 20h.

O jogo

Tatuí x Cetaf, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Allan Favrin/Reprodução

O primeiro quarto foi de domínio absoluto de Tatuí. Os donos da casa imprimiram um volume ofensivo alto e foram assertivos nas bolas de três pontos, convertendo um total de xx só no primeiro tempo, contra nenhuma do Cetaf. No segundo período, mais poder de ataque dos paulistanos, anotando uma corrida de 24 a 16, e terminando o primeiro tempo com um placar de 50 a 26.

No segundo tempo, o Cetaf chegou a buscar, tentando melhorar o seu setor defensivo e conter o ímpeto do time mandante. Porém, não teve sucesso e assistiu Victor liderar a Tatuí no período, marcando oito pontos e pegando dois rebotes. No último quarto, o time visitante liquidou o confronto, diminuindo o ritmo e administrando o placar. O jogo com uma diferença de 31 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta