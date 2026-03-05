Basquete

Cetef sofre bola de três no último minuto e toma virada na Liga Ouro 2026

Time capixaba perdeu a terceira no campeonato para o Joaçaba, de Santa Catarina

Vinícius Lima Reporter

Publicado em 5 de março de 2026 às 22:05

Cetaf x Joaçaba, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Wagner Chaló

O Cetaf perdeu mais uma na Liga Ouro de basquete, a divisão de acesso ao NBB. Na noite desta quinta-feira, atuando em casa, no Sesc de Guarapari, o time capixaba foi derrotado pelo Joaçaba, de Santa Catarina, por 77 a 73. Zé Carlos foi o melhor em quadra, terminando o jogo com 13 pontos e incríveis 16 rebotes. Pelo lado do Cetaf, mais uma vez Vinícius foi o destaque ao anotar 15 pontos, 5 rebotes e 6 assistências

Como foi o jogo entre Cetaf e Joaçaba?

O primeiro quarto foi abaixo tecnicamente e com muitos erros de arremessos, com os times brigando bastante pelos rebotes. O Joaçaba saiu na frente no placar e seguiu assim por todo o primeiro quarto. A bola de meia distância foi o diferencial para a equipe catarinense, enquanto o Cetaf teve um número excessivo de turnovers. 21 a 25 no primeiro período.

No segundo quarto, mesmo cenário. Após mais de dois minutos sem pontuação, Joaçaba voltou a marcar e viu o Cetaf correr atrás do prejuízo, mas ainda pecando na transição ofensiva, cometendo muitas faltas, e continuando atrás no marcador durante quase todo o período. Até que, faltando um minuto para o intervalo, os donos da casa aumentaram o ritmo, foram mais eficientes e chegaram à virada: 39 a 38.

Cetaf x Joaçaba, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Wagner Chaló

O segundo tempo voltou melhor que o primeiro, com maior trocação entre as equipes e um aproveitamento melhor de ambos os lados nos arremessos de quadra, com uma chuva de bolas de três pontos. O Joaçaba cresceu de produção e anotou uma corrida de 26 a 18 contra o Cetaf, terminando o terceiro período com uma vantagem de sete pontos.

No quarto período, a vantagem catarinense caiu e o time mandante subiu o sarrafo. Com uma defesa bem postada e aproveitando de forma precisa os contra-ataques, o Cetaf respondeu à corrida do terceiro quarto e chegou a virar o jogo. Porém, no último minuto, Cristhyã acertou uma bola tripla que praticamente sacramentou a derrota dos donos da casa.

Cetaf x Joaçaba, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Wagner Chaló

Classificação e próximos jogos na Liga Ouro 2026

Com o resultado, o Joaçaba garante a primeira vitória em três jogos e sobe para a quarta colocação da edição 2026 da Liga Ouro de basquete. Derrotado, o Cetaf segue na lanterna, com três derrotas em três partidas. Fluminense está na liderança, seguido pelo Brusque, times que bateram a equipe capixaba nas duas primeiras rodadas, respectivamente.

A Liga Ouro de basquete prossegue nesta semana com os jogos da terceira rodada da primeira fase. No sábado, dia 07, o Brusque joga contra o Tatuí, às 16h (de Brasília), em Santa Catarina. O Joaçaba joga novamente na segunda-feira, às 20h, contra o América-MG. Já o Cetaf volta às quadras na próxima quarta-feira, também às 20h, contra o Tatuí.

