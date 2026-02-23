Basquete

Cetaf estreia na Liga Ouro contra o Fluminense

Jogo da primeira rodada acontece nesta terça-feira, às 20h, no Ginásio João Coelho Netto

Após 12 longos anos, o Cetaf está de volta a uma competição profissional nacional de basquete: a Liga Ouro 2026. A estreia do time do Espírito Santo será contra o Fluminense, um dos postulantes ao título, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), no Ginásio João Coelho Netto, no Rio de Janeiro.

O time capixaba chegou ao Rio nesta segunda-feira e fez dois treinos no local da partida, para fazer o reconhecimento de quadra e ajustar os detalhes finais antes da bola subir. O técnico do Cetaf, João Victor Freitas, reconhece o favoritismo tricolor, mas elaborou uma estratégia para surpreender os donos da casa.

“O Fluminense é uma equipe que investiu bastante para essa competição, tem ótimos jogadores com bastante qualidade individual. Acredito que, para termos chance na partida, devemos implementar uma defesa muito forte, correr bastante a quadra e tentar explorar ao máximo nosso vigor físico”, disse o treinador para A Gazeta.

Estreia difícil fora de casa

Outro ponto citado foi o ‘fator casa’. Segundo João Victor, estrear fora é um desafio ainda maior para além apenas da disparidade técnica e financeira entre os dois clubes. O treinador citou o ambiente do jogo, diferente do habitual, e até a expectativa de ginásio cheio como dificultadores no confronto.

"Teremos a adversidade de jogar na casa do adversário. O ginásio é pequeno, deve estar com a capacidade máxima de público, então teremos uma atmosfera desfavorável. Mas, pela preparação que fizemos até aqui, temos tudo para fazer uma boa partida e tentar surpreender nessa estreia", completou.

Além do confronto entre Fluminense e Cetaf, a primeira rodada da Liga Ouro 2026 também tem Brusque x Contagem/América-MG, nesta segunda-feira, às 20h; e Joaçaba x Tatuí, às 20h da quinta-feira.

Formato da Liga Ouro 2026

Na primeira fase, as seis equipes se enfrentam em 10 rodadas, com líder e vice avançando direto às semifinais. Do terceiro ao sexto lugar, os times disputam uma eliminatória em melhor de três — terceiro contra sexto e quarto contra quinto. Os vencedores enfrentam líder e vice nas semifinais, também em série melhor de três. A final será decidida em até cinco jogos, com o último mando de quadra para a equipe de melhor campanha.

