Cetaf/VilaVelha é confirmado na Liga Ouro de basquete

Competição é a divisão de acesso ao NBB

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16:10

O Estado Espírito Santo está de volta ao cenário nacional do basquete profissional. Nesta quarta-feira, a Liga Nacional de Basquete (LNB) divulgou os seis times que vão jogar da edição 2026 da Liga Ouro, a divisão de acesso ao NBB. E, entre os participantes, está o Cetaf, de Vila Velha.

Além do time capixaba, também estarão na competição: Basket Joaçaba e Brusque Basquete, de Santa Catarina, BT/Clube de Basquete Tatuí, de São Paulo, Contagem América Towers, de Minas Gerais, e Fluminense-RJ, do Rio de Janeiro.

Mais do que a conquista do título, a Liga Ouro 2026 oferece um prêmio de grande relevância esportiva. O campeão da competição poderá pleitear uma vaga no NBB CAIXA 2026/27, desde que atenda aos critérios técnicos, financeiros e estruturais exigidos pela Liga Nacional de Basquete.

Segundo o presidente da LNB, Rodrigo Franco Montoro, o modelo da Liga Ouro reforça o conceito de acesso esportivo e estimula investimentos de médio e longo prazo por parte dos clubes.

"A Liga Ouro chega à sua edição de 2026 ainda mais forte e estruturada, consolidando-se como a principal porta de entrada para o NBB CAIXA, que pela primeira vez tem o sistema de rebaixamento. A cada ano, o torneio se torna mais competitivo, com clubes mais organizados e comprometidos com o desenvolvimento do basquete brasileiro. Esse fortalecimento mostra o amadurecimento do nosso ecossistema e o quanto estamos conseguindo ampliar as oportunidades para novos talentos e projetos esportivos em todo o país”, declarou o presidente da LNB.

O formato de disputa da edição 2026 ainda será definido. A configuração do torneio, incluindo sistema de classificação, número de jogos, playoffs e finais, será discutida em conjunto com as equipes participantes, em alinhamento com a LNB. O objetivo é construir uma fórmula equilibrada, que valorize a competitividade, a viabilidade logística e o nível técnico da competição.

Olhando adiante, a Liga Ouro já projeta mudanças importantes. A partir da edição seguinte, o calendário do torneio será diferente, com início previsto para novembro de 2026, aproximando-se do ciclo de temporada do NBB CAIXA. A alteração busca melhor integração ao calendário nacional, ampliar a visibilidade da Divisão de Acesso e oferecer condições ainda mais adequadas para o crescimento dos clubes e do basquete brasileiro como um todo.

