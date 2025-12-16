Esportes

Willian Cestari é bicampeão do Campeonato Capixaba de pôquer

Competição estadual se encerrou no sábado

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:45

Willian Cestari é bicampeão no Campeonato Capixaba de pôquer Crédito: Divulgação

O jogador Willian Cestari conquistou o bicampeonato no Campeonato Capixaba de Pôquer, o “CCP Million”, que encerrou no último sábado, no Hotel Comfort Suítes, na Praia do Canto, em Vitória. Nascido em Iconha, Cestari foi campeão capixaba e brasileiro em 2023 e tem se destacado em importantes torneios nacionais e internacionais.

O vencedor do ranking de 2025 ganhou como prêmio uma viagem para Las Vegas, no valor de R$ 50 mil. Já o Campeão do Main Event, foi João Pedro Campostrini, e ganhou o prêmio de R$ 50 mil

A competição estadual contou com 2000 inscrições, e pagou R$ 1,3 milhão em premiação entre os 21 torneios, em 9 dias. Para Sergio Piazzarollo, CEO da Wyn, o campeonato mais uma vez superou as expectativas e se consolida a cada ano no calendário esportivo capixaba.

Torneio inédito para mulheres tem campeãs

Renata Pereira Ferreira, ao centro (primeiro lugar), à direita Jamille Silva Amaral (segundo lugar) e a esquerda Ruth Kapitzky Dias (terceiro lugar) Crédito: Divulgação

Pela primeira vez foi promovido um torneio exclusivo para as mulheres e a adesão feminina foi um sucesso, com a participação de 20 competidoras. O primeiro lugar ficou com Renata Pereira Ferreira, o segundo Jamille Silva Amaral; e o terceiro para Ruth Kapitzk.

Estima-se que entre 5% e 10% do field em grandes séries seja composto por mulheres. No jogo online a presença feminina é maior do que a presencial, variando entre 15% e 25% dos jogadores. Um aumento justificado por conta da segurança que elas sentem nas plataformas.

Para Sérgio Piazzarollo, organizador do campeonato, o objetivo do torneio para as jogadoras foi somar forças e tornar os salões de poker ambientes mais saudáveis e menos machistas.

“Foi a primeira vez no Campeonato Capixaba, e a participação feminina enriqueceu a competição. Vamos dar continuidade nas próximas edições”, frisa.

RESULTADOS DO CCP MILLION

Campeão do evento principal

João Pedro Campostrini

Campeão do ranking capixaba

Willian Cestari

Campeão do ranking da etapa

Willian Cestari

Campeãs do torneio Ladies

1º - Renata Pereira Ferreira

2º - Jamille Silva Amaral



3º - Ruth Kapitzky Dias



