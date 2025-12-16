Home
Willian Cestari é bicampeão do Campeonato Capixaba de pôquer

Competição estadual se encerrou no sábado

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:45

Willian Cestari é bicampeão no Campeonato Capixaba de pôquer Crédito: Divulgação

O jogador Willian Cestari conquistou o bicampeonato no Campeonato Capixaba de Pôquer, o “CCP Million”, que encerrou no último sábado, no Hotel Comfort Suítes, na Praia do Canto, em Vitória. Nascido em Iconha, Cestari foi campeão capixaba e brasileiro em 2023 e tem se destacado em importantes torneios nacionais e internacionais.

O vencedor do ranking de 2025 ganhou como prêmio uma viagem para Las Vegas, no valor de R$ 50 mil. Já o Campeão do Main Event, foi João Pedro Campostrini, e ganhou o prêmio de R$ 50 mil

A competição estadual contou com 2000 inscrições, e pagou R$ 1,3 milhão em premiação entre os 21 torneios, em 9 dias. Para Sergio Piazzarollo, CEO da Wyn, o campeonato mais uma vez superou as expectativas e se consolida a cada ano no calendário esportivo capixaba.

Torneio inédito para mulheres tem campeãs

Renata Pereira Ferreira, ao centro (primeiro lugar), à direita Jamille Silva Amaral (segundo lugar) e a esquerda Ruth Kapitzky Dias (terceiro lugar)
Renata Pereira Ferreira, ao centro (primeiro lugar), à direita Jamille Silva Amaral (segundo lugar) e a esquerda Ruth Kapitzky Dias (terceiro lugar) Crédito: Divulgação

Pela primeira vez foi promovido um torneio exclusivo para as mulheres e a adesão feminina foi um sucesso, com a participação de 20 competidoras. O primeiro lugar ficou com Renata Pereira Ferreira, o segundo Jamille Silva Amaral; e o terceiro para Ruth Kapitzk.

Estima-se que entre 5% e 10% do field em grandes séries seja composto por mulheres. No jogo online a presença feminina é maior do que a presencial, variando entre 15% e 25% dos jogadores. Um aumento justificado por conta da segurança que elas sentem nas plataformas.

Para Sérgio Piazzarollo, organizador do campeonato, o objetivo do torneio para as jogadoras foi somar forças e tornar os salões de poker ambientes mais saudáveis e menos machistas.

“Foi a primeira vez no Campeonato Capixaba, e a participação feminina enriqueceu a competição. Vamos dar continuidade nas próximas edições”, frisa.

RESULTADOS DO CCP MILLION

Campeão do evento principal

  • João Pedro Campostrini

Campeão do ranking capixaba

  • Willian Cestari

Campeão do ranking da etapa

  • Willian Cestari

Campeãs do torneio Ladies

  • 1º - Renata Pereira Ferreira
  • 2º - Jamille Silva Amaral
  • 3º - Ruth Kapitzky Dias

