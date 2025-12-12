Orgulho

Com capixaba, conjunto de ginástica rítmica é eleito a Equipe do Ano

Sofia Madeira e as outras quatro bimedalhistas mundiais foram homenageadas no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

Vinícius Lima Reporter

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:49

O conjunto de ginástica rítmica foi eleita Equipe do Ano do Prêmio Brasil Olímpico 2025 Crédito: Paulo Mumia/COB

O Prêmio Brasil Olímpico 2025, a maior festa do esporte brasileiro, foi realizado na noite desta quinta-feira (11), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e a capixaba Sofia Madeira foi uma das premiadas. A atleta, juntamente com o conjunto de ginástica rítmica formado por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves e Nicole Pircio, venceram o prêmio de Equipe do Ano.

Sofia foi uma das protagonistas da maior conquista da história da seleção brasileira de ginástica rítmica até aqui, quando subiram por duas vezes no pódio no Campeonato Mundial, disputado no Rio de Janeiro, em agosto deste ano. No torneio, que só não é mais importante que as Olímpiadas, as 'leoas' faturaram duas medalhas de prata, uma pelo conjunto geral e outra na série mista com três bolas e dois arcos.

Além disso, na atual temporada, o conjunto verde e amarelo foi ouro no geral, simples e misto no World Challenge Cup de Portimão, em Portugal; e subiram ao lugar mais alto do pódio de forma inédita e levaram o ouro no conjunto geral na etapa da Copa do Mundo de Milão, na Itália.

"Esse grupo aqui, em especial, vem fazendo história desde o começo. É um trabalho de muitos anos da ginástica, há muito tempo atrás foi colocado uma sementinha e foi um trabalho em equipe. Agora a gente está colhendo os frutos, mas muita gente lá atrás plantou tudo isso. A gente está muito feliz por esse ano fantástico da ginástica, e pretendemos cada vez mais buscar resultados históricos do nosso país e conquistas nossa medalha olímpica", disse Sofia.

Sofia Madeira, ginasta capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

Atleta da Torcida

O conjunto brasileiro também estava na disputa pelo prêmio feminino de Atleta da Torcida, decidido em votação popular. Brigando com outras gigantes do esporte nacional, como a ginasta artística Flávia Saraiva e a jogadora de vôlei Gabriela Guimarães, que ficou garantiu a premiação. Mas, em seu vídeo de agradecimento, a capitã da seleção brasileira também fez questão de exaltar as meninas da ginástica.

"Para a gente é sensacional. Só de saber que a gente está competindo com atletas tão grandes assim ao nosso lado. A gente sabe que todo mundo votou a nossa foto, mas só de estar aqui, podendo ser lembrada dessa forma, para a gente é muito, muito gratificante", completou a capixaba.

Seleção brasileira conquita a medalha de prata no conjunto misto no Mundial de Ginástica Rítmica Crédito: Lucas Simonin Gomes/Ato Press/Folhapress

