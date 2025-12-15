Foco total

André Stein volta a competir e planeja montar um CT em Vila Velha

O capixaba retornou às quadras após um período sabático e oficializou a dupla com Renato para a próxima temporada

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:36

André Stein em Paris-2024 Crédito: Vitor Jubini

André Stein, um dos principais jogadores de vôlei de praia brasileiro nos últimos anos, voltou a competir após um período afastado após sua participação nas Olimpíadas de Paris-2024. O capixaba, que oficializou Renato como sua dupla para a próxima temporada após começarem a atuar juntos em agosto deste ano, confirmou que um dos seus focos para em 2026 é o projeto de criar um centro de treinamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

A gente vai treinar em Vila Velha, e a minha ideia é montar um CT, do zero mesmo. Ainda estamos correndo atrás deste espaço, de montar a equipe, mas em janeiro a gente já espera estar com tudo pronto. É um ganho para a cidade, aumenta o nível do vôlei de praia, e acho que chama mais atenção para o esporte no nosso Estado André Stein Jogador de vôlei de praia

André retornou às competições em meados de agosto, atuando ao lado de Renato, que o chamou para substituir seu parceiro Pedro, afastado por uma lesão grave que o deixaria cerca de nove meses fora das quadras. Depois de uma boa atuação na Copa do Mundo e nas cinco etapas do Circuito Mundial, o capixaba anunciou em suas redes sociais que a dupla seguirá unida de forma definitiva para a próxima temporada.

André Stein e Renato, dupla de vôlei de praia Crédito: CBV/Reprodução

Evandro e Arthur, dupla número 4 do ranking, também treinam em Vila Velha, na Praia da Costa. Perguntado sobre esse contato e um possível intercâmbio entre os times, André não hesitou em dizer existe o interesse em realizar amistosos, e vê essa troca de forma benéfica, tanto para ganho pessoal quando para elevar o nível do esporte no Espírito Santo. No último encontro entre eles, na etapa do Elite 16 de Itapema, André e Renato foram derrotados na disputa de terceiro lugar.

"A gente quer fazer uns treinos juntos, fazer uns amistosos. Eu acho que todo mundo enxerga isso como um ponto positivo. A gente poder fazer esses treinamentos de alto nível, aumenta o nível das duas duplas, então eles já abraçaram essa ideia também. A gente sabe que Evandro e Arthur hoje é a principal dupla do Brasil, e que a gente também tem tudo para brigar com eles nessa posição. E é um ganho para a cidade de Vila Velha, já que isso chama mais atenção para o esporte na cidade, para o nosso Estado. Vai ser bom para todo mundo", concluiu.

