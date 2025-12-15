André Stein volta a competir e planeja montar um CT em Vila Velha

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:36
André Stein, um dos principais jogadores de vôlei de praia brasileiro nos últimos anos, voltou a competir após um período afastado após sua participação nas Olimpíadas de Paris-2024. O capixaba, que oficializou Renato como sua dupla para a próxima temporada após começarem a atuar juntos em agosto deste ano, confirmou que um dos seus focos para em 2026 é o projeto de criar um centro de treinamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha.
André SteinJogador de vôlei de praia
André retornou às competições em meados de agosto, atuando ao lado de Renato, que o chamou para substituir seu parceiro Pedro, afastado por uma lesão grave que o deixaria cerca de nove meses fora das quadras. Depois de uma boa atuação na Copa do Mundo e nas cinco etapas do Circuito Mundial, o capixaba anunciou em suas redes sociais que a dupla seguirá unida de forma definitiva para a próxima temporada.
Evandro e Arthur, dupla número 4 do ranking, também treinam em Vila Velha, na Praia da Costa. Perguntado sobre esse contato e um possível intercâmbio entre os times, André não hesitou em dizer existe o interesse em realizar amistosos, e vê essa troca de forma benéfica, tanto para ganho pessoal quando para elevar o nível do esporte no Espírito Santo. No último encontro entre eles, na etapa do Elite 16 de Itapema, André e Renato foram derrotados na disputa de terceiro lugar.
"A gente quer fazer uns treinos juntos, fazer uns amistosos. Eu acho que todo mundo enxerga isso como um ponto positivo. A gente poder fazer esses treinamentos de alto nível, aumenta o nível das duas duplas, então eles já abraçaram essa ideia também. A gente sabe que Evandro e Arthur hoje é a principal dupla do Brasil, e que a gente também tem tudo para brigar com eles nessa posição. E é um ganho para a cidade de Vila Velha, já que isso chama mais atenção para o esporte na cidade, para o nosso Estado. Vai ser bom para todo mundo", concluiu.
