André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

O capixaba voltou a jogar com Renato no segundo semestre deste ano e oficializou a dupla para a próxima temporada

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:28

André Stein e Renato, dupla de vôlei de praia Crédito: CBV/Reprodução

André Stein, medalhista de ouro no Mundial, em 2017 e dos Jogos Pan-Americanos 2023, é um dos maiores nomes do país no vôlei de praia nos últimos anos. O capixaba, que escolheu passar um período longe das quadras desde a sua despedida das Olimpíadas de Paris-2024, voltou às areias no segundo semestre deste ano e anunciou oficialmente o seu retorno. André promete foco total ao esporte para 2026.

André voltou a competir jogando ao lado de Renato em meados de agosto, que o convidou para substituir o seu parceiro Pedro, que sofreu uma grave lesão e ficaria cerca de nove meses parado. Após uma boa campanha na Copa do Mundo e quatro etapas do Circuito Mundial, o jogador comunicou em suas redes sociais que a parceria irá continuar de forma definitiva para a próxima temporada.

"De início, a minha ideia em agosto foi só para guardar alguns pontos. Porque, no Circuito Mundial, se a gente não joga, a gente perde toda a nossa pontuação. E aí, casou que o parceiro dele machucou e ele me convidou. Eu falei que eu estava num ano diferente, não tinha treinado, mas eles aceitaram essas condições", explicou André.

Sintonia imediata

O primeiro torneio foi na Áustria, onde demonstrara que era possível formar um bom time. Depois disso, foram disputadas as duas etapas do Brasil, e garantiram a classificação para a Copa do Mundo, disputada em novembro, na Austrália. Na oportunidade, eles avançaram até as oitavas de final, quando caíram para a dupla sueca Hölting Nilsson/Andersson.

"Não esperava que eu fosse jogar, mas é um torneio enorme, o segundo maior depois da Olimpíada. Então, para mim, foi uma oportunidade que eu achei interessante agarrar também para esse ano. E lá a gente evoluiu bastante, durante os jogos mesmo, durante os campeonatos, a gente sentiu que tinha uma química ali na dupla que dava para melhorar bastante e brigar lá em cima", completou.

Agora a dupla vai se estabelecer em Vila Velha, onde vão começar a treinar juntos oficialmente com foco em crescerem no ranking e melhorarem ainda mais como time. "Para 2026, o foco é a gente continuar se entrosando, se adaptando, e buscando os pódios no Circuito Brasileiro, no Circuito Mundial e, passo a passo, crescendo. Vai ser um projeto novo, é uma equipe completamente nova, então agora é botar o pé no chão e realmente trabalhar, para depois a gente começar a pensar nas Olimpíadas", assumiu André.

