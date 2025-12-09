Cetaf envia documentação e aguarda sinal verde para disputar a Liga Ouro 2026

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:17
O Espírito Santo está mais perto de voltar a ter um representante em um torneio nacional de basquete: o Cetaf-Vila Velha. O clube enviou na noite desta segunda-feira (8) toda a documentação exigida pela Liga Ouro 2026 para o ingresso na nova competição, que será a Divisão de Acesso ao NBB.
Agora, o time canela-verde aguarda o sinal verde da Liga Nacional de Basquete (LNB) e a lista oficial com os clubes participantes do campeonato. A previsão é de que anúncio seja feito no dia 15 de dezembro, e Felipe Azevedo, coordenador do Cetaf-Vila Velha, confirmou que as expectativas para um retorno positivo são boas.
Em novembro deste ano, a LNB e a Confederação Brasileira de Basquete se reuniram com o time capixaba e outras cerca de 25 equipes de várias partes do Brasil que gostariam de disputar o torneio. A partir disso, iniciou-se a corrida do Cetaf pela protocolização do interesse, pré-inscrição, envio de comprovações financeiras e estruturais, e o pagamento das taxas de entrada.
O Cetaf-Vila Velha disputou a liga entre as temporadas 2008/09 a 2013/14, e mostra como o Estado tem um histórico longo de grandes conquistas e nomes no basquete nacional, como Anderson e Sandro Varejão, dois irmãos que marcaram a geração capixaba.
Sandro, quatro vezes campeão brasileiro, medalha de ouro sul-americano, e que jogou no Campeonato Nacional pelo Saldanha da Gama, na temporada 2006/07, disse, em entrevista para A Gazeta durante um evento do Cleveland Cavaliers no Estado, que vê com ótimos olhos a oportunidade do Espírito Santo voltar a figurar em uma competição brasileira da modalidade.
A Liga Ouro 2026 tem o início previsto para fevereiro e término em maio de 2026. A competição foi disputada inicialmente entre 2014 e 2019, e voltou este ano. Atualmente, 10 dos 20 clubes que disputam o NBB já disputaram a Divisão de Acesso.
