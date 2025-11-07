ES mais perto de voltar a ter representante em liga nacional de basquete

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:26
A Liga Nacional de Basquete e a Confederação Brasileira de Basketball se reuniram nesta quarta-feira (05/11), na sede da LNB, com as 25 equipes de 9 Estados diferentes, que demonstraram interesse em disputar a Liga Ouro 2026, a Divisão de Acesso ao NBB. O Cetaf-Vila Velha foi um dos times presentes na discussão, marcando a possibilidade do Espírito Santo voltar a figurar em uma competição nacional de basquetebol. O time canela-verde disputou a liga entre as temporadas 2008/09 a 2013/14.
No encontro, LNB e CBB detalharam o processo de unificação entre o Campeonato Brasileiro Masculino Adulto e Liga Ouro, que será o único caminho para os clubes que almejam disputar a elite do basquete nacional. Felipe Azevedo, coordenador do Cetaf-Vila Velha, falou sobre as tratativas da reunião e confirmou que as chances do clube retornar ao cenário da modalidade nacional são altas.
Agora, todas as equipes interessadas terão até o final de novembro para enviarem o documento de pré-inscrição no campeonato. Posteriormente, deverão enviar toda a documentação exigida pela Liga, como comprovações financeiras e estruturais, que também são exigidas no NBB, que darão aos clubes o direito de ingressar na competição. Depois disso, as taxas de inscrição deverão ser pagas até a primeira semana de dezembro.
A divulgação final das equipes que disputarão a Liga Ouro 2026 está prevista para a segunda quinzena de dezembro, e o início está previsto para fevereiro e término em maio de 2026. A competição foi disputada inicialmente entre 2014 e 2019 e voltou este ano, e atualmente, 10 dos 20 clubes que disputam o NBB já disputaram a Divisão de Acesso.
"A Liga Ouro é o campeonato oficial e único acesso à elite do basquete brasileiro. Dentro desse novo momento entre a LNB e a CBB, desejamos todo o sucesso ao torneio, aos clubes que confirmarem sua participação e temos certeza que a Liga seguirá tratando esse produto com todo o carinho, como já tem feito", disse o presidente da CBB, Marcelo Sousa.
