ES mais perto de voltar a ter representante em liga nacional de basquete

O Cetaf, de Vila Velha, participou da reunião que discutiu o formato da edição de 2026 da Liga Ouro, e pode disputar a Divisão de Acesso ao NBB no próximo ano

Redação de A Gazeta

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:26

O Cetaf, de Vla Velha, se classificou na Liga de Desenvl
O Cetaf, assim como o Saldanha da Gama, já representou o ES no NBB em edições anteriores Crédito: Divulgação/Cetaf

A Liga Nacional de Basquete e a Confederação Brasileira de Basketball se reuniram nesta quarta-feira (05/11), na sede da LNB, com as 25 equipes de 9 Estados diferentes, que demonstraram interesse em disputar a Liga Ouro 2026, a Divisão de Acesso ao NBB. O Cetaf-Vila Velha foi um dos times presentes na discussão, marcando a possibilidade do Espírito Santo voltar a figurar em uma competição nacional de basquetebol. O time canela-verde disputou a liga entre as temporadas 2008/09 a 2013/14. 

O Cetaf, de Vila Velha, participou da reunião que discutiu o formato da edição de 2026 da Liga Ouro, e pode disputar a Divisão de Acesso ao NBB no próximo ano

No encontro, LNB e CBB detalharam o processo de unificação entre o Campeonato Brasileiro Masculino Adulto e Liga Ouro, que será o único caminho para os clubes que almejam disputar a elite do basquete nacional. Felipe Azevedo, coordenador do Cetaf-Vila Velha, falou sobre as tratativas da reunião e confirmou que as chances do clube retornar ao cenário da modalidade nacional são altas.

A gente está muito entusiasmado com a possibilidade de retomar com um time adulto profissional do Espírito Santo. Nós, que somos apaixonados por basquete, por esporte, sentimos muita falta e sentimos que é uma demanda do Estado. A reunião lá na Liga foi ótima, teve uma procura de clubes do Brasil inteiro e todo mundo. Estamos com essa energia direcionada para dar certo e a gente consiga estruturar esse retorno

Filipinho Azevedo

Coordenador do Cetaf-Vila Velha
Reunião na sede da LNB com a participação de 25 clubes e o Cetaf-Vila Velha
Reunião na sede da LNB com a participação de 25 clubes e o Cetaf-Vila Velha Crédito: Kauã Campos/LNB

Próximos passos

Agora, todas as equipes interessadas terão até o final de novembro para enviarem o documento de pré-inscrição no campeonato. Posteriormente, deverão enviar toda a documentação exigida pela Liga, como comprovações financeiras e estruturais, que também são exigidas no NBB, que darão aos clubes o direito de ingressar na competição. Depois disso, as taxas de inscrição deverão ser pagas até a primeira semana de dezembro.

É óbvio que é um salto grande de estrutura, de investimento, quando você fala de um projeto profissional adulto, né? Então a gente agora está trabalhando nessa questão de tornar viável, conversando com os parceiros nossos para a gente conseguir estruturar e aí torcendo para que, muito em breve, a gente possa fazer a confirmação e de bater o martelo da nossa participação na Liga Ouro

Filipinho Azevedo

Coordenador do Cetaf-Vila Velha

A divulgação final das equipes que disputarão a Liga Ouro 2026 está prevista para a segunda quinzena de dezembro, e o início está previsto para fevereiro e término em maio de 2026. A competição foi disputada inicialmente entre 2014 e 2019 e voltou este ano, e atualmente, 10 dos 20 clubes que disputam o NBB já disputaram a Divisão de Acesso.

"A Liga Ouro é o campeonato oficial e único acesso à elite do basquete brasileiro. Dentro desse novo momento entre a LNB e a CBB, desejamos todo o sucesso ao torneio, aos clubes que confirmarem sua participação e temos certeza que a Liga seguirá tratando esse produto com todo o carinho, como já tem feito", disse o presidente da CBB, Marcelo Sousa.

Cetaf encerra participação na LDB 2023 com 3 vitórias e duelos parelhos contra gigantes do basquete brasileiro
Cetaf em sua participação na LDB 2023 Crédito: Vinicius Molz Schubert

