FDK Sunset Race traz ao ES competição de Rental kart aberta ao público

Evento será realizado nos dias 15 e 16 de novembro, a partir das 8h, no Kartódromo de Jardim Camburi, com entrada gratuita ao público

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14:00

FDK Sunset Race ocorre nos dias 15 e 16 de novembro a partir das 8 horas da manhã, no Kartódomo de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Divulgação/Associação de Kart do Espírito Santo

Os amantes de kart do Espírito Santo se preparam para viver um dos eventos mais esperados do ano: o FDK Sunset Race, uma competição de Rental kart que acontece nos dias 15 e 16 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, no Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória. A disputa é aberta ao público e promete reunir mais de 85 pilotos em dois dias de pura emoção, velocidade e inovação.

A GRANDE NOVIDADE: JOKER LAP

Pela primeira vez em uma competição de Rental kart no Espírito Santo, será utilizada a Joker Lap, recurso consagrado no Campeonato Mundial de Kart.

A Joker Lap é uma volta alternativa e obrigatória que o piloto precisa cumprir uma vez durante a corrida. Essa estratégia pode mudar completamente o resultado, já que cada competidor escolhe o momento ideal de utilizá-la — seja para ganhar tempo, escapar do tráfego ou surpreender os adversários.

A novidade será aplicada nas categorias Iniciante, Intermediária e Graduado, prometendo corridas ainda mais emocionantes e estratégicas.

Novos talentos

O FDK Sunset Race reafirma o compromisso com o crescimento do kartismo capixaba e a formação de novos pilotos, por meio de duas categorias essenciais:

Categoria Feminina: em sua segunda edição, reunindo 12 mulheres que mostram cada vez mais força e talento nas pistas;



Categoria Estreantes: criada especialmente para quem nunca participou de uma competição de kart, oferecendo a chance da primeira experiência real dentro das pistas. Nesta edição, serão mais de 24 novatos iniciando sua jornada no kartismo.

As categorias Graduado e Intermediária contarão com os principais nomes do kart amador capixaba, incluindo pilotos que competem em campeonatos nacionais, como o NKR (Nacional Kart Rental), torneio com 11 etapas realizadas em kartódromos de todo o Brasil, reunindo os melhores competidores do país.

Kart Capixaba

Com estrutura completa, transmissão ao vivo, sorteio de karts, medalhas, troféus e entrada gratuita, o FDK Sunset Race 2025 promete ser um marco no Rental kart capixaba, unindo esporte, estratégia, adrenalina e solidariedade.

