Home
>
Mais Esportes
>
FDK Sunset Race traz ao ES competição de Rental kart aberta ao público

FDK Sunset Race traz ao ES competição de Rental kart aberta ao público

Evento será realizado nos dias 15 e 16 de novembro, a partir das 8h, no Kartódromo de Jardim Camburi, com entrada gratuita ao público

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14:00

FDK Sunset Race ocorre nos dias 15 e 16 de novembro a partir das 8 horas da manhã, no Kartódomo de Jardim Camburi, em Vitória
FDK Sunset Race ocorre nos dias 15 e 16 de novembro a partir das 8 horas da manhã, no Kartódomo de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Divulgação/Associação de Kart do Espírito Santo

Os amantes de kart do Espírito Santo se preparam para viver um dos eventos mais esperados do ano: o FDK Sunset Race, uma competição de Rental kart que acontece nos dias 15 e 16 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, no Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória. A disputa é aberta ao público e promete reunir mais de 85 pilotos em dois dias de pura emoção, velocidade e inovação.

Recomendado para você

Pilotos e equipes usaram essa única sessão para entender o novo asfalto de Interlagos

Bortoleto é 5° em primeiro treino com um F1 em Interlagos e Norris lidera

Stefani e Babos ganham 3ª seguida em Riad e Brasil buscará 1° título da história do WTA Finals

Luisa Stefani se torne primeira brasileira da história a chegar nas finais de um WTA

Evento será realizado nos dias 15 e 16 de novembro, a partir das 8h, no Kartódromo de Jardim Camburi, com entrada gratuita ao público

FDK Sunset Race traz ao ES competição de Rental kart aberta ao público

A GRANDE NOVIDADE: JOKER LAP

Pela primeira vez em uma competição de Rental kart no Espírito Santo, será utilizada a Joker Lap, recurso consagrado no Campeonato Mundial de Kart.

A Joker Lap é uma volta alternativa e obrigatória que o piloto precisa cumprir uma vez durante a corrida. Essa estratégia pode mudar completamente o resultado, já que cada competidor escolhe o momento ideal de utilizá-la — seja para ganhar tempo, escapar do tráfego ou surpreender os adversários.

A novidade será aplicada nas categorias Iniciante, Intermediária e Graduado, prometendo corridas ainda mais emocionantes e estratégicas.

Novos talentos

O FDK Sunset Race reafirma o compromisso com o crescimento do kartismo capixaba e a formação de novos pilotos, por meio de duas categorias essenciais:

  • Categoria Feminina: em sua segunda edição, reunindo 12 mulheres que mostram cada vez mais força e talento nas pistas;
  • Categoria Estreantes: criada especialmente para quem nunca participou de uma competição de kart, oferecendo a chance da primeira experiência real dentro das pistas. Nesta edição, serão mais de 24 novatos iniciando sua jornada no kartismo.

As categorias Graduado e Intermediária contarão com os principais nomes do kart amador capixaba, incluindo pilotos que competem em campeonatos nacionais, como o NKR (Nacional Kart Rental), torneio com 11 etapas realizadas em kartódromos de todo o Brasil, reunindo os melhores competidores do país.

Kart Capixaba

Com estrutura completa, transmissão ao vivo, sorteio de karts, medalhas, troféus e entrada gratuita, o FDK Sunset Race 2025 promete ser um marco no Rental kart capixaba, unindo esporte, estratégia, adrenalina e solidariedade.

Leia mais

Imagem - Academia comemora 20 anos com campeonato de kickboxing em shopping de Vila Velha

Academia comemora 20 anos com campeonato de kickboxing em shopping de Vila Velha

Imagem - Karatê kid capixaba: trio quer brilhar no Brasileiro e buscar vaga no Sul-Americano

Karatê kid capixaba: trio quer brilhar no Brasileiro e buscar vaga no Sul-Americano

Imagem - ES terá quatro veleiros pela primeira vez em competição tradicional

ES terá quatro veleiros pela primeira vez em competição tradicional

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Corrida

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais