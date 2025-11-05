Vela

ES terá quatro veleiros pela primeira vez em competição tradicional

Ao todo, as equipes reúnem 28 velejadores capixabas e, além deles, o multi-medalhista olímpico Torben Grael está entre os destaques desta edição, comandando o veleiro Magia

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:29

O 56º Circuito Rio, a competição mais tradicional da vela oceânica brasileira, vai acontecer entre os dias 6 e 9 de novembro, no Rio de Janeiro, e quatro veleiros do Espírito Santo marcarão presença no torneio: Bravo, +Bravissimo, Mariscal e Absoluto. Ao todo, as equipes reúnem 28 velejadores capixabas e, além deles, o multi-medalhista olímpico Torben Grael está entre os destaques desta edição, comandando o veleiro Magia.

De acordo com a Associação Brasileira de Vela Oceânica (ABVO), esta edição é histórica, com um total de 27 veleiros inscritos na classe ORC, número superior ao registrado na SIVI deste ano, considerada a maior competição de vela oceânica da América do Sul. No total, são esperados mais de 50 barcos nas classes Oceano (ORC, BRA-RGS e RGS Cruiser), reforçando a relevância técnica do evento no calendário nacional.

ES terá quatro veleiros pela primeira vez em competição tradicional Crédito: Circuito Rio/Divulgação

Na classe ORC, competem o Bravo, comandado por Renato Avelar, e o +Bravissimo, de Luciano Secchin. Na BRA-RGS (Cruiser), disputam o Mariscal, de Maiko Amorim, e o Absoluto, comandado por Kaio Mendes. Bravo e Mariscal são os atuais campeões estaduais capixabas.

O Espírito Santo já soma resultados importantes no Circuito Rio. O +Bravissimo foi campeão geral em 2020 e venceu sua categoria em 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. A tripulação do Bravo também brilhou, com o vice-campeonato geral em 2020.

“Iniciamos nossa participação no Circuito Rio em 2009. Agora, será a nossa segunda participação com o Bravo. Após uma sólida temporada, vamos representar o Espírito Santo entre os grandes nomes da vela brasileira.”, ressalta Renato Avelar, comandante do Bravo.

