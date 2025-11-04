Home
>
Mais Esportes
>
Após título brasileiro, Esquiva Falcão sonha com cinturão Mundial

Após título brasileiro, Esquiva Falcão sonha com cinturão Mundial

Capixaba se consagrou campeão brasileiro de boxe na categoria dos meio-pesados ao vencer Binho de Jesus no Fight Music Show 7

Camila Müller

Estagiária / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:34

Esquiva Falcão celebra o cinturão brasileiro com família e equipe
Esquiva Falcão celebra o cinturão brasileiro com família e equipe Crédito: Renato Alexandre

Esquiva Falcão conquistou o cinturão e se tornou campeão brasileiro de boxe na categoria dos pesos meio-pesados. Comprovando o favoritismo, o capixaba venceu o campeão internacional, latino e brasileiro, Binho de Jesus. A luta foi o combate principal do evento Fight Music Show 7, ocorrido no último sábado (1), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Recomendado para você

Capixaba se consagrou campeão brasileiro de boxe na categoria dos meio-pesados ao vencer Binho de Jesus no Fight Music Show 7

Após título brasileiro, Esquiva Falcão sonha com cinturão Mundial

O brasileiro aparece na 24ª colocação após a atualização semanal da ATP.

João Fonseca ganha quatro posições e atinge melhor ranking da carreira

Tenista brasileiro encerrou a temporada oficial após lesão no ATP 250 de Atenas

João Fonseca se diz orgulhoso por temporada com 2 títulos

Com o título, Esquiva completa uma tradição familiar e deixa de ser o único que não possuía o cinturão brasileiro. “Tô muito feliz né, eu era o único da família Falcão que não tinha o título, o Yamaguchi tinha, o Luciano Falcão, o Estivan tinha, eu era o único que não tinha e agora surgiu a oportunidade de lutar pelo cinturão e ganhei”, contou em entrevista para A Gazeta.

A conquista ocorreu no Fight Music Show 7, evento que reúne nomes da televisão, esporte e música em uma noite que mistura boxe e entretenimento. Esquiva Falcão valorizou o título conquistado em cima de um rival que acumula resultados expressivos no boxe internacional.

“Ele foi campeão internacional, campeão latino e já foi também campeão brasileiro, então ele tinha muita experiência, e isso foi muito importante. Trouxe mais credibilidade ao evento e para a luta", destacou.

Esquiva Falcão na luta pelo Cinturão Brasileiro contra Binho de Jesus
Esquiva Falcão na luta pelo Cinturão Brasileiro contra Binho de Jesus Crédito: Renato Alexandre

Esquiva afirma que ao contrário do que muitos lutadores acham, ele acredita que o evento cresce e chama ainda mais atenção das pessoas para o boxe. Exemplo disso é a criação da Academia dele ‘Esquiva Falcão Boxing Gym’, localizada no Bairro Santa Paula. “Abri minha academia faz três meses aqui em Vila Velha e nós já temos ali entre 80 a 100 alunos matriculados. Posso falar que é também uma coisa que a luta de entretenimento está trazendo para o mundo do boxe”, relatou.

E agora, qual o próximo passo?

Obtendo uma vida dupla, como lutador e professor de boxe, fica a dúvida. Será que o Esquiva vai seguir apenas como professor ou tentar alcançar um título ainda maior? Pois bem, a resposta é simples e concreta: conciliar os dois. Ele diz que o principal foco é ser campeão mundial, mas, ao mesmo tempo, também cuidar da academia.

Esquiva Falcão em sua academia de boxe 'Esquiva Falcão Boxing Gym' com seus alunos
Esquiva Falcão em sua academia de boxe 'Esquiva Falcão Boxing Gym' com seus alunos Crédito: Acervo pessoal/Esquiva Falcão

Quando aparecer uma luta para mim, os professores vão ficar cuidando dos alunos. Eu vou na academia, mas vou parar para treinar e me preparar junto aos alunos

Esquiva Falcão

Campeão Brasileiro de Boxe

O objetivo é o Cinturão Mundial de Boxe, mas sem deixar de lado a academia. Dessa forma, ensinando e aprendendo junto com seus alunos.

Esquiva Falcão mostra o Cinturão e medalha à aluno em sua academia de boxe 'Esquiva Falcão Boxing Gym'
Esquiva Falcão mostra o Cinturão e medalha à aluno em sua academia de boxe 'Esquiva Falcão Boxing Gym' Crédito: Acervo pessoal/Esquiva Falcão

Leia mais

Imagem - Surfistas capixabas prontos para etapa da WSL na Praia d'Ulé

Surfistas capixabas prontos para etapa da WSL na Praia d'Ulé

Imagem - Capixaba Davi Nunes representa o Brasil no Pan-Americano de canoa havaiana

Capixaba Davi Nunes representa o Brasil no Pan-Americano de canoa havaiana

Imagem - Anderson Silva e Chris Weidman terão revanche em evento de Jake Paul

Anderson Silva e Chris Weidman terão revanche em evento de Jake Paul

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esquiva Falcão

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais