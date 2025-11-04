Objetivo definido

Após título brasileiro, Esquiva Falcão sonha com cinturão Mundial

Capixaba se consagrou campeão brasileiro de boxe na categoria dos meio-pesados ao vencer Binho de Jesus no Fight Music Show 7

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:34

Esquiva Falcão celebra o cinturão brasileiro com família e equipe Crédito: Renato Alexandre

Esquiva Falcão conquistou o cinturão e se tornou campeão brasileiro de boxe na categoria dos pesos meio-pesados. Comprovando o favoritismo, o capixaba venceu o campeão internacional, latino e brasileiro, Binho de Jesus. A luta foi o combate principal do evento Fight Music Show 7, ocorrido no último sábado (1), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Com o título, Esquiva completa uma tradição familiar e deixa de ser o único que não possuía o cinturão brasileiro. “Tô muito feliz né, eu era o único da família Falcão que não tinha o título, o Yamaguchi tinha, o Luciano Falcão, o Estivan tinha, eu era o único que não tinha e agora surgiu a oportunidade de lutar pelo cinturão e ganhei”, contou em entrevista para A Gazeta.

A conquista ocorreu no Fight Music Show 7, evento que reúne nomes da televisão, esporte e música em uma noite que mistura boxe e entretenimento. Esquiva Falcão valorizou o título conquistado em cima de um rival que acumula resultados expressivos no boxe internacional.

“Ele foi campeão internacional, campeão latino e já foi também campeão brasileiro, então ele tinha muita experiência, e isso foi muito importante. Trouxe mais credibilidade ao evento e para a luta", destacou.

Esquiva Falcão na luta pelo Cinturão Brasileiro contra Binho de Jesus Crédito: Renato Alexandre

Esquiva afirma que ao contrário do que muitos lutadores acham, ele acredita que o evento cresce e chama ainda mais atenção das pessoas para o boxe. Exemplo disso é a criação da Academia dele ‘Esquiva Falcão Boxing Gym’, localizada no Bairro Santa Paula. “Abri minha academia faz três meses aqui em Vila Velha e nós já temos ali entre 80 a 100 alunos matriculados. Posso falar que é também uma coisa que a luta de entretenimento está trazendo para o mundo do boxe”, relatou.

E agora, qual o próximo passo?

Obtendo uma vida dupla, como lutador e professor de boxe, fica a dúvida. Será que o Esquiva vai seguir apenas como professor ou tentar alcançar um título ainda maior? Pois bem, a resposta é simples e concreta: conciliar os dois. Ele diz que o principal foco é ser campeão mundial, mas, ao mesmo tempo, também cuidar da academia.

Esquiva Falcão em sua academia de boxe 'Esquiva Falcão Boxing Gym' com seus alunos Crédito: Acervo pessoal/Esquiva Falcão

Quando aparecer uma luta para mim, os professores vão ficar cuidando dos alunos. Eu vou na academia, mas vou parar para treinar e me preparar junto aos alunos Esquiva Falcão Campeão Brasileiro de Boxe

O objetivo é o Cinturão Mundial de Boxe, mas sem deixar de lado a academia. Dessa forma, ensinando e aprendendo junto com seus alunos.

Esquiva Falcão mostra o Cinturão e medalha à aluno em sua academia de boxe 'Esquiva Falcão Boxing Gym' Crédito: Acervo pessoal/Esquiva Falcão

