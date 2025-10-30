"Gratidão"

João Fonseca se diz orgulhoso por temporada com 2 títulos

Tenista brasileiro encerrou a temporada oficial após lesão no ATP 250 de Atenas

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 16:19

João Fonseca cumpriu meta pessoal de estar entre os 40 tenistas do ranking da ATP, ocupando a 28° posição Crédito: Reuters/Folhapress

Após desistir do ATP 250 de Atenas em decorrência de uma lesão e encerrar a temporada oficial, João Fonseca se disse orgulhoso do que fez em 2025.

"Encerrando a temporada muito orgulhoso com o trabalho feito. Muito grato por tudo o que aconteceu neste ano, cheio de experiências e aprendizados que levarei para os próximos passos da minha carreira. Obrigado à minha equipe pelo compromisso, à minha família e aos patrocinadores pelo apoio, e a todo mundo que torceu. É só o começo", falou.

FIM DE TEMPORADA

João Fonseca teve uma lombalgia e, por isso, desistiu de participar do torneio de Atenas e encerrou a temporada. Ontem, na quarta-feira (29), ele foi eliminado do Masters 1000 de Paris pelo russo Karen Khachanov, por 2 sets a 1, na segunda rodada.

O brasileiro é oficialmente o atual 28° colocado no ranking da ATP. O ranking é atualizado semanalmente, mas mostra projeções ao vivo baseadas nos resultados de jogos em torneios que estão em andamento, o que o coloca como o 24° neste momento. A nova posição oficial será divulgada após o Masters 1000 de Paris, na segunda.

Fonseca ainda disputará um jogo de exibição contra Carlos Alcaraz, em Miami, no dia 8 de dezembro. A partida não contará como parte da temporada regular e não vale pontos no ranking da ATP.

A temporada mágica termina com dois títulos para o brasileiro de 19 anos. Ele foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, e conquistou o ATP 500 da Basileia no último domingo. Ao todo, foram 25 vitórias e 15 derrotas e que renderam 1,7 milhão em premiação (R$ 9,1 milhões) em torneios de nível ATP.



João Fonseca é apenas o sétimo brasileiro a ficar dentro do top 30 do ranking mundial. Antes dele, Marcos Hocevar, Luiz Mattar, Fernando Meligeni, Thomaz Koch, Thomaz Bellucci e Gustavo Kuerten estiveram entre os 30 melhores.

A atual posição no ranking fez Fonseca realizar um dos desejos para 2025: estar no top 40. Ele também sonha em terminar o ano entre os melhores 32 do ranking para ser cabeça de chave no Australian Open.

"Quero jogar os grandes torneios, estar nas chaves principais, jogar todos os ATP 500. Talvez chegar no top 40. No final do ano, o meu objetivo é ser um cabeça de chave na Austrália. Eu sei que precisamos de tempo e resultados, mas esse é meu objetivo pessoal", disse em junho.

