Surfistas capixabas prontos para etapa da WSL na Praia d'Ulé

Rafael Teixeira e Krystian Kymerson já estão na expectativa para a disputa que acontece nos dias 20 a 23 de novembro

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 14:57

Surfistas capixabas Krystian Kymerson e Rafael Teixeira representarão o ES na WSL em solos capixabas Crédito: PAN 2023 e WSL/Divulgação

Pela primeira vez no Espírito Santo, a World Surf League (WSL) irá desembarcar com a Etapa BB Seguros nas ondas da Praia do Ulé, em Guarapari. Faltando menos de um mês para o Circuito, que ocorrerá de 20 a 23 de novembro, grandes nomes do surfe internacional irão se reunir em busca do título.

Ter um evento com o selo da WSL será uma vitrine para o surfe do Estado. É o que afirma o surfista capixaba Rafael Teixeira, que diz ter a certeza que se trata do maior evento de surfe da história do Espírito Santo.

Então, eu acho que a WSL vindo para o nosso Estado vai deixar um legado muito grande. Eu acredito que vai acabar abrindo os olhos também de muitos outros surfistas que não conhecem o Espírito Santo, não sabem o potencial do nosso Estado [...] Eu tenho a certeza que o maior evento de surfe da história do Espírito Santo vai ser esse Rafael Teixeira Surfista

Outro surfista capixaba na etapa é Krystian Kymerson, atleta que acumula grandes conquistas como o Pan American Surfing Games 2023 e o Bicampeonato Brasileiro Profissional (2018 e 2021). “ Falta menos de um mês. A expectativa é muito boa para essa grande etapa que vai acontecer aqui no quintal de Casa. Vai ser inédito para a gente. Vai ser sensação, não tem nem palavras, assim, para descrever o que vai ser esse campeonato aqui para o Espírito Santo”, conta Krystian.

Krystian Kymerson espera realizar um bom campeonato Crédito: PAN 2023/Divulgação

Para os surfistas capixabas, a expectativa é de se divertir e ter um bom aproveitamento. O fato da competição ser realizada em Guarapari é ótimo para Rafael, que relata nunca ter imaginado ter a oportunidade de competir em um evento desse tamanho no “quintal de casa”.

“A expectativa é muito voltada a isso, não penso em resultado, não penso em nada além de me divertir e fazer o que eu faço todo dia quando eu estou na minha casa. Acordar na minha cama e surfar no Ulé com meus amigos e me divertir, que eu acho que é o mais importante”, descreve.

Rafael Teixeira pensa em surfar se divertindo na WSL Crédito: WSL/Divulgação

Preparação para a WSL

Em meio a um calendário recheado, Krystian e Rafael, que estão na disputa da última etapa da Taça Brasil de Surf, relataram que a maior dificuldade é o tempo de descanso. Mas eles garantem que estarão prontos para a disputa.

“Estou sempre me preparando muito, me dedicando dentro e fora d'água, mentalmente, fisicamente, então a preparação segue a mesma, dedicação ao máximo, é foco”, declarou Rafael.

