João Fonseca entra no Top 30 mundial com a mesma idade de Federer e Djokovic

Com a conquista do ATP 500 da Basileia e obtendo apenas 19 anos e 2 meses de idade, o brasileiro sobe no ranking mundial de tênis

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10:17

João Fonseca sobe para 28° do mundo Crédito: Reuters/Paul Childs

O título de João Fonseca no ATP 500 da Basileia, conquistado neste domingo (26), colocou o brasileiro no Top 30 do ranking mundial, com apenas 19 anos e 2 meses de idade, a mesma de seu ídolo Roger Federer e de outros dois grandes tenistas: Novak Djokovic e Andy Murray.

Nesta segunda-feira (27), quando a ATP divulgar sua nova lista, o brasileiro aparecerá na 28ª posição.

Essa é uma coincidência que mexe com os fãs do brasileiro que projetam nele um grande futuro e sucesso igual ou maior que a do trio famoso. O próprio Fonseca citou Federer após o título.

Eu assistia ao Roger jogando esse campeonato desde que eu era mais jovem e vencendo umas 10 vezes, se eu não estiver errado. É um prazer jogar nessa quadra e aqui (Basileia) pela primeira vez. Com certeza, não será a última João Fonseca Tenista brasileiro

O espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, superou a barreira do Top 30 mais novo que Fonseca.

O brasileiro também perde em comparação com Rafael Nadal, que chegou entre os 30 primeiros com 18 anos e 10 meses.

João agora jogará o Masters 1000 de Paris, que em caso de novo título (Brasil não ganha Masters 1000 desde 2001 com Guga em Cincinnati), lhe dará mil pontos no ranking e ele pode ter mais um recorde na sua carreira. Na primeira partida ele enfrentará o canadense Denis Shapovalov, o qual venceu nas quartas de final na Suíça, o rival desistiu no terceiro set, quando perdia por 4 a 1.

