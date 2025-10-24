Home
Brasileira é campeã mundial de taekwondo 20 anos depois de título inédito

Maria Clara chegou ao Mundial como número 1 do ranking e confirmou o favoritismo

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 12:16

Maria Clara Pacheco foi campeã mundial de taekwondo
Maria Clara Pacheco foi campeã mundial de taekwondo Crédito: SporTV/Reprodução

Maria Clara Pacheco é campeã mundial de taekwondo. A jovem venceu a coreana Yu-Jin Kim, na manhã desta sexta-feira (24), na China, e garantiu o ouro no feminino até 57kg. Com o resultado, o Brasil volta ao topo do mundo 20 anos depois do título de Natália Falavigna, até então único ouro do país na história da competição.

"É uma emoção que não consigo explicar. É a primeira vez ganhando um título tão importante, e que era, realmente, o objetivo do ano. Então, estou muito feliz e gostaria de agradecer a todos que estavam na torcida", declarou Maria Clara.

"Mando um abraço especial para a minha mãe, para o meu pai, dedicar essa vitória para o meu treinador que está aqui e tornou tudo possível. E agradecer grandemente à CBTKD e ao Time Brasil por todo o suporte que eles me deram durante esse ano, e nos últimos anos, para que esse ciclo seja o melhor possível", completou.

Maria Clara chegou ao Mundial como número 1 do ranking e confirmou o favoritismo. No caminho para a final, a brasileira venceu a portuguesa Leonor Correia, a espanhola Laura Rodriguez Marquina e a chinesa Zongshi Luo.

