Fonseca segura melhor saque do mundo e vence atual campeão na Basileia

Fonseca segura melhor saque do mundo e vence atual campeão na Basileia

João Fonseca está nas oitavas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:46

João Fonseca em Eastbourne
João Fonseca, tenista brasileiro Crédito: Reuters/Paul Childs

João Fonseca está nas oitavas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O brasileiro, número 46 do mundo, não se intimidou diante do francês Giovanni Mpetshi Perricard, dono do melhor saque do mundo e atual campeão do torneio, e venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (6) e 6/3, em 1h26min de partida, nesta terça-feira (21).

Fonseca teve trabalho para defender os saques potentes do francês, recordista em Wimbledon. O número 33 do mundo serviu a 246 km/h no Grand Slam britânico, que acontece em quadra de grama e a céu aberto, o recorde histórico da competição. Perricard, inclusive, é o dono do melhor saque do circuito, segundo a ATP. O francês tem média superior a 15 aces por partida, segunda melhor marca. Ele lidera em serve rating, índice que avalia o desempenho de um jogador no saque combinando múltiplas estatísticas.

O brasileiro mostrou muita variação para levar o primeiro set e resolveu cedo na segunda parcial. João se aproximou da rede, explorou diagonais e colocou potência no saque, sempre vibrante a cada ponto. Fonseca não avançava em um torneio da ATP desde o US Open, em agosto.

Na ocasião, ele bateu Miomir Kecmanovic na estreia e caiu na sequência para Tomas Machac. João Fonseca vai enfrentar Jakub Mensik, da República Tcheca, nas oitavas de final, já nesta quarta-feira (22), por volta das 15h (de Brasília). Ele é o 19º do mundo e eliminou o suíço Herny Bernet.

O jogo

João correu muito para segurar o saque potente do francês e, no tie-break, fazer 1 a 0. A parcial começou com os dois tenistas confirmando seus serviços. Em seu primeiro compromisso desde a eliminação em Bruxelas, João Fonseca flertou com a quebra no nono game, fez 40 a 40, mas viu Perricard confirmou em 5 a 4. Sem quebras, o primeiro set se encaminhou para o tie-break, onde João abriu 3 a 0, viu o francês empate por 6 a 6, mas levou o set com direito a ace.

No segundo set, Fonseca abriu vantagem cedo para avançar às oitavas. O brasileiro quebrou o serviço de Perricard logo no segundo game, viu o francês quase dar o troco na sequência, mas abriu 3 a 0 no início do segundo set. Tanto o francês quanto o brasileiro confirmaram seus respectivos serviços, mantendo a vantagem para João. O francês ainda tentou uma sobrevida no nono game, segurando um 40 a 40. Em seu terceiro match point, João Fonseca confirmou o saque e a vitória.

