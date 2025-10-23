Na disputa

Capixaba Davi Nunes representa o Brasil no Pan-Americano de canoa havaiana

A competição acontece de 18 a 24 de novembro nas Ilhas Páscoas, em Rapa Nui (Chile)

Capixaba Davi Nunes irá representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos em Rapa Nui Crédito: Davi Nunes/Acervo pessoal

Com a responsabilidade de representar o Brasil na categoria ‘Open’, principal da canoagem havaiana, o capixaba Davi Nunes vai disputar os jogos Pan-Americanos de 2025, competição que vai acontecer nas Ilhas Páscoas, em Rapa Nui (Chile), de 18 a 24 de novembro.

Davi conquistou a vaga no Pan ao assegurar o quarto lugar no Campeonato Brasileiro de Maratona de Canoa-Havaiana Individual. Considerando estar em seu melhor momento, Davi confirma estar muito focado, se dedicando o ano inteiro com treinos intensos e com boas expectativas de alcançar um bom resultado.

Venho no meu melhor momento para essa prova, então a minha expectativa é de ficar entre os três melhores das Américas nesse Pano Americano. Davi Nunes Canoísta capixaba

Diariamente, o capixaba relata treinar de três a quatro horas por dia, inclusive no domingo quando julga necessário. Além da carreira como atleta, Davi possui uma escola de canoa havaiana, o que fortalece ainda mais a sua paixão pelo esporte.

Davi Nunes é também professor de Canoa Havaiana Crédito: Davi Nunes/Acervo pessoal

Na busca de novos objetivos e de manter o patamar de treino que um atleta de alto rendimento precisa, Davi conta ter apoiadores, mas não patrocinadores e que está a procura para o calendário de 2026. “Tenho esses apoiadores, marcas parceiras, que me apoiam em permutas e produtos, mas patrocinadores que investem um valor eu ainda não tenho e estou à procura para o meu calendário de 2026”, relata.

