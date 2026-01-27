Jovem talento

Capixaba conquista o Sul-Americano sub-17 de vôlei

Ponteiro Davi Rocha foi um dos destaques da seleção de base

Capixaba Davi Rocha é campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-17 de vôlei Crédito: Acervo pessoal

A seleção brasileira masculina sub-17 de vôlei conquistou o Sul-Americano no último domingo (18), ao vencer a Argentina, dona da casa, por 3 sets a 1. A campanha invicta em Comodoro Rivadavia garantiu ao Brasil uma vaga no Mundial da categoria, que será disputado no Catar. Entre os destaques do elenco está o ponteiro capixaba Davi da Rocha, de 15 anos.

Revelado pelo Instituto Capixaba Voleibol Clube (ICVC), de Vitória, o atleta de 1,97m vive uma ascensão meteórica. Após pensar em abandonar o esporte em 2024, Davi retornou em 2025 liderando a seleção do Espírito Santo ao título brasileiro sub-16, torneio no qual foi eleito o melhor jogador (MVP). A performance chamou a atenção do cenário nacional.

Atualmente, o jovem defende o Vôlei Renata, de Campinas (SP), onde convive com campeões olímpicos como o levantador Bruninho. "Tenho certeza que qualquer um da minha idade queria estar ali", comemora Davi.

Voltei a jogar vôlei e muita coisa aconteceu. Ser campeão brasileiro era meu sonho e agora estou na seleção. Davi Rocha Ponteiro capixaba da Seleção sub-17 brasileira

O potencial do jogador é avaliado de perto por quem entende do assunto. Seu ex-treinador no Espírito Santo e medalhista olímpico Fábio Luiz, ressalta as qualidades técnicas do pupilo: "É raro ter um ponteiro de 2 metros de altura e ainda mais raro quando este jogador tem qualidade no passe. O Davi tem um futuro brilhante".

O atleta reconhece o papel fundamental do projeto social em sua formação e, com a medalha de ouro no peito, projeta os próximos passos. "Se não fosse pelo ICVC ter me resgatado, eu não estaria na seleção. Quero disputar Mundiais e representar o Brasil por muitos anos", finaliza o campeão.

